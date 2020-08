Pourquoi y a-t-il autant de guêpes cet été ?

Chaque été, les guêpes perturbent les pique-niques au soleil, s’invitent en terrasse ou au bord de la piscine, et tournent autour des verres à l’apéro. Mais cette année, que ce soit en ville ou à la campagne, elles sont visiblement plus nombreuses.

Dans le Bas-Rhin, l'activité de destruction de nids de guêpes et de frelons a augmenté de 300%, a constaté la société DMKExperts. «Cet été est exceptionnel», a affirmé auprès de l’AFP David Oliveira Texeira, chef d'équipe de l’entreprise.

Et selon cette dernière, de nombreuses régions françaises ont été envahies par ces insectes «mal-aimés». Mais comment peut-on expliquer ce phénomène ?

des températures très douces

La prolifération des hyménoptères s’explique notamment par la météo de ces derniers mois. En effet, l’hiver a été très doux, et le printemps ensoleillé, ce qui a permis à davantage de guêpes de survivre et de construire leurs nids.

Contrairement à l’année dernière, où «l'hiver rigoureux et une sécheresse relativement longue avaient sérieusement impacté les guêpes et les frelons européens», a précisé auprès de l’agence de presse Éric Darrouze, de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte (IRBI) de l'Université de Tours.

Sans compter le confinement imposé par la pandémie de Covid-19, durant lequel les guêpes ont pu proliférer plus librement dans les espaces verts. Enfin, il faut savoir qu'elles se déplacent également pour nourrir leurs larves en développement.

Ainsi, il est possible, «s'il y a moins de ressources nutritives disponibles en milieu naturel», poursuit l’enseignant-chercheur, qu’elles aillent en chercher plus loin, «par exemple au niveau des ruchers ou dans les zones périurbaines et urbaines où nos jardins, nos parc sont entretenus sans pesticides».

C’est pourquoi les habitants en croisent davantage. Mais dans les faits, plusieurs études montrent au contraire que ces insectes, qui jouent un rôle majeur dans la nature, «disparaissent à une vitesse alarmante», souligne-t-il.