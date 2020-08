Voici pourquoi il ne faut pas dormir sur le ventre

Chacun a sa position favorite pour s’endormir. Mais certaines sont moins bénéfiques que d’autres. C’est le cas de celle sur le ventre, qui peut être source de nombreux désagréments, des courbatures à la respiration.

En effet, en accentuant le creux du dos, cette posture est susceptible d'être à l’origine de douleurs au niveau des vertèbres lombaires. S'endormir dans cette position implique également de tourner la tête vers la gauche ou la droite pour respirer correctement, ce qui va exercer une pression sur les vertèbres cervicales. À terme, cette torsion du cou anormale peut entraîner des courbatures, qui se font sentir dès le réveil, ou de manière chronique. Mais ce n’est pas tout.

Tomber dans les bras de Morphée en étant sur le ventre sollicite d’autre part les trapèzes, qui sont toute la nuit en tension, les bras étant généralement repliés ou glissés sous l’oreiller. Et le fait de ne pas relâcher les épaules et d’avoir la tête légèrement surélevée sur le côté peut provoquer des maux de tête. Enfin, cette position peut engendrer des problèmes respiratoires. Et pour cause, la cage thoracique est comprimée par le poids du corps et a moins d’amplitude pour s’ouvrir. Il faut donc faire un effort supplémentaire pour pouvoir respirer profondément.

Les personnes qui ont de réelles difficultés à se passer de cette position peuvent limiter les dégâts en optant pour un matelas ni trop souple, ni trop ferme, afin de maintenir la colonne vertébrale bien droite, et en évitant les oreillers trop volumineux. Il vaut mieux privilégier un modèle plat, ou complètement le bannir de son lit et dormir à même le matelas. Enfin, les spécialistes recommandent de placer un petit coussin sous le ventre pour éviter de creuser davantage le dos.