Port du masque, primes… Voici les annonces de Jean-Michel Blanquer concernant la rentrée

Tous les adultes devront porter un masque, y compris dans les classes de maternelle. C’est la principale nouvelle mesure sanitaire annoncée par Jean-Michel Blanquer lors de sa conférence de rentrée, donnée ce mercredi, dans un contexte de rebond épidémique.

Pour les enfants, l’obligation commence à partir de la classe de 6e, a précisé le ministre de l’Education. «En juillet, nous avions envisagé quelques exceptions mais nous avons préféré ne pas maintenir ces exceptions», a-t-il poursuivi.

D’ailleurs, le protocole sanitaire élaboré depuis le mois de juillet a été jugé «simple et clair» par le ministre, qui a ajouté qu’il n’avait pas «vocation, dans ses grands principes, à varier».

#Rentrée2020 | Les grandes lignes de l’année scolaire 2020-2021 :



Protéger élèves et personnels



Accompagner tous les élèves sur le chemin de la réussite



S'appuyer sur la richesse et la diversité des territoires



Améliorer les conditions de travailhttps://t.co/XDnrHoHPKc — Ministère Éducation nationale, Jeunesse et Sports (@education_gouv) August 26, 2020

La distanciation physique ne sera en effet plus obligatoire quand elle n'est pas matériellement possible, de même que la limitation du brassage entre classes et groupes d'élèves, simplement «recommandée».

Cependant, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, il pourrait y avoir «des adaptations» avec des mesures «ciblées» après des décisions des recteurs, préfets et autres autorités régionales sanitaires.

La marche à suivre en cas de suspicion de Covid-19 au sein d'une école a été abordée. Le ministre a assuré que des tests seront réalisés pour «remonter la chaîne de contamination et prendre des mesures d'isolement». Il a aussi évoqué des «tests aléatoires» sans donner de précision.

Outre les mesures sanitaires, Jean-Michel Blanquer a aussi insisté sur l'importance de renforcer l'accompagnement pédagogique pour les élèves en difficulté, la poursuite de la mise en place de la réforme du lycée et de la voie professionnelle et le déploiement du service national universel.

Une enveloppe de 400 millions d'euros pour le salaire des enseignants

Le ministre s’est par ailleurs montré ferme sur la date de retour sur les bancs d’écoles des 12.4 millions d’élèves français, répondant ainsi aux syndicats qui réclamaient un report : elle aura bien lieu mardi prochain, le 1er septembre. L’équipe enseignante doit, elle, reprendre la veille.

#RENTREE2020 | Tous les élèves rentrent en classe dès le 1er septembre pour permettre à chacun de retrouver le chemin de la réussite et préparer l'avenir. pic.twitter.com/cMhHWpEwyu — Ministère Éducation nationale, Jeunesse et Sports (@education_gouv) August 26, 2020

Le côté financier a aussi été abordé par le ministre de l'Education. «Avec l’aval du président de la République», il a annoncé une enveloppe d’environ 400 millions d’euros en moyenne, pour l’année prochaine, destinée à «l’amélioration de la rémunération des professeurs».

Les directeurs et directrices d’école recevront quant à eux une prime de 450 euros. Cette indemnité a pour but de les aider dans leur mission. Jean-Michel Blanquer a ainsi appelé à un «allègement (de leurs) tâches administratives», mais aussi à «une plus grande reconnaissance financière». Cette prime avait été décidée début juillet mais son montant n'était pas connu.