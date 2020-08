21 départements en zone rouge, tests, reconfinement : ce qu’il faut retenir de la conférence de Jean Castex

Le gouvernement a annoncé, jeudi lors d’un point-presse sur le coronavirus organisé à Matignon, le placement de 19 nouveaux départements en zone rouge. Ils rejoignent ainsi Paris et les Bouches-du-Rhône.

«Nous sommes, depuis quelques semaines, dans une phase de recrudescence de l’épidémie», a affirmé jeudi Jean Castex. Le Premier ministre était assisté de ses ministres de l’Education et de la Santé. Plus qu'une série d'annonce, le gouvernement veut surtout montrer aux Français qu'il occupe le terrain et travaille sur leurs préoccupations concernant le coronavirus. En effet, lors d'un sondage publié hier, 74% d'entre eux se disent inquiets de la propagation virus.

À plusieurs reprises, Jean Castex a donc martelé l’objectif du gouvernement : «tout faire» pour éviter un «reconfinement généralisé». «Notre système hospitalier est prêt mais notre objectif est de tout faire pour éviter un reconfinement, surtout généralisé, et un afflux massif de patients, tel que nous l'avons connu», a-t-il déclaré.

21 départements, dont 19 nouveaux, en zone Rouge

Le gouvernement a constaté une progression de l’épidémie sur «tout le territoire», avec «39 cas positifs pour 100.000, quatre fois plus qu'il y a un mois», a relevé le pensionnaire de Matignon.

Le gouvernement a placé 19 nouveaux départements en zone rouge #AFP pic.twitter.com/jZOQPhVhEF — Agence France-Presse (@afpfr) August 27, 2020

«L'épidémie regagne du terrain, et c'est maintenant qu'il faut intervenir», a-t-il insisté. «Le taux de reproduction du virus se situe au-dessus de 1, ce qui signifie que le virus gagne du terrain. Nous étions redescendus à 0,7 en mai. Nous sommes remontés à 1,4», et «la positivité augmente pour toutes les tranches d’âge, a-t-il précisé. Le nombre d'hospitalisations commence doucement mais sûrement à remonter. Plus de 800 patients Covid sont admis à l'hôpital par semaine en ce moment, contre 500 il y a 6 semaines».

Ainsi, 19 nouveaux départements ont rejoint Paris et les Bouches-du-Rhône dans la zone rouge, dite de circulation active du virus.

Le port du masque obligatoire s’étend

Dans les établissements scolaires, jusqu'à l'enseignement supérieur, le port du masque sera désormais obligatoire «pour tout le monde» à la rentrée. «La règle est simple: le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces fermés où se situent plusieurs personnes», a ajouté le chef du gouvernement.

Concernant Paris, Jean Castex a annoncé que «le préfet, après concertation avec la maire (Anne Hidalgo), va étendre le port du masque dans l'ensemble de la capitale, une obligation limitée jusque-là à quelques quartiers».

Interrogé sur l'éventualité de fermer plus tôt les bars-restaurants à Paris, comme c'est le cas dans la cité phocéenne, Jean Castex a répondu que les indicateurs sanitaires étaient «encore plus dégradés dans le sud, notamment concernant les personnes âgées», d'où des mesures «un peu plus sévères à Marseille».

Objectif d’un million de tests par semaine

«À court terme», le gouvernement souhaite passer de 800.000 tests par semaine à un million. «Il est possible que dans les prochains jours, il y ait quelques embouteillages, mais je le redis la priorisation est essentielle. Si vous n'êtes pas en contact ou que vous n'avez pas de symptôme, il est possible qu'on vous demande de patienter», a déclaré le Premier ministre.

Concernant les Ehpad, «nous intensifions le dépistage des personnels, nous maintenons un soutien médical à haut niveau, avec des astreintes de gériatre, des équipes mobiles hospitalières, a précisé Jean Castex. L'encadrement des visites se fera au cas par cas».

Le service hospitalier prêt

«Nous avons anticipé et sécurisé nos capacités de réponse, qu'il s'agisse des stocks de masques, de gants, de médicaments, de respirateurs. Si la situation le nécessite, c'est 12.000 lits de réanimation qui pourront être mobilisés», s'est félicité Jean Castex.

Des masques gratuits pour les familles les plus modestes et précaires

«Nous avons envoyé récemment 50 millions de masques à 3 millions de familles modestes et précaires. L'opération sera renouvelée en octobre et aussi souvent que nécessaire jusqu'à la fin de l'épidémie», a affirmé le pensionnaire de Matignon.