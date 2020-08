Coronavirus : chute historique du tourisme en région parisienne au premier semestre

«L'année 2020 sera une année de triste record de baisse de la fréquentation» pour l'Ile-de-France. Comme redouté, les conséquences du coronavirus pour la fillière touristique de région parisienne sont terribles, d'après les chiffres dévoilés ce jeudi 27 août par le Comité régional du tourisme (CRT).

Au premier semestre 2020, seuls 9,4 millions de touristes ont visité la capitale et sa région, contre 23,7 millions à la même époque l'an dernier. Soit 14 millions de visiteurs qui ont manqué à l'appel depuis six mois.

Des absences qui ont logiquement d'énormes répercussions financières : les recettes liées à l'activité touristique ont fondu de 6,4 milliards d'euros depuis le début de l'année. Elles sont en effet tombées à 3,8 milliards d'euros, contre 10,2 milliards sur les six premiers mois de l'année 2019.



© CRT / IDF

Avec la fermeture des frontières, ce sont surtout les visiteurs étrangers qui ont disparu, en particulier les Américains ou les Asiatiques. Leur nombre de séjours a diminué au premier semestre de 68 %, contre - 54 % pour la clientèle française, selon les chiffres du Comité.

Or, ces touristes internationaux avaient un fort pouvoir d'achat. Leur absence a causé un trou de 4,6 milliards d'euros, contre -1,8 milliard d'euros pour les touristes en provenance de l'Hexagone.

Le secteur de l'hébergement est très durement touché. Dans les hôtels, les réservations sont en recul de 61 % par rapport aux six premiers mois de 2019. «Au cours des mois de juin et juillet, plus d'un hôtel parisien sur deux était encore fermé», selon le cabinet MKG. Les locations et meublés saisonnières sont, elles, en baisse de 47 %.

«Le tourisme est une activité économique extrêmement précieuse à l'Ile-de-France, qui représente 500.000 emplois, et 7 à 8 % de la création de richesse régionale», a rappelé en conférence de presse la présidente de la région Valérie Pécresse. «Depuis quatre ans, nous annoncions des records de fréquentation pulvérisés, c'est donc avec une grande tristesse que nous avons vu la pandémie venir fracasser un secteur extrêmement florissant et dynamique dans la région», a-t-elle ajouté.

Mais il y a toutefois des raisons d'espérer, selon le Comité régional du tourisme : «l'activité touristique de la destination Paris Région, notamment hors Paris, montre des signes de reprise cet été».

L'amélioration s'est fait sentir en deux temps : à partir du 11 mai avec le déconfinement en France, puis à partir de la mi-juin avec le retour très progressif des visiteurs européens. Ce sont d'ailleurs ces clientèles proches qui devraient permettre une amélioration de l'activité d'ici à octobre, anticipée par plus de la moitié des professionnels, selon le CRT.