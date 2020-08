Coronavirus : l'hydroxychloroquine inefficace voire dangereuse selon une vaste analyse

Le débat sur l'hydroxychloroquine clos ? Une vaste analyse publiée ce jeudi 27 août et portant sur près de 33.000 patients conclut à l'inefficacité de cette molécule face au coronavirus. Pire, elle accroît la mortalité lorsqu'elle est combinée à l'antibiotique azithromycine.

«L'hydroxychloroquine seule n'est pas associée à une réduction de la mortalité pour les patients atteints du Covid-19», affirment les auteurs de cette étude franco-suisse publiée dans la très sérieuse revue médicale Clinical Microbiology and Infection, soutenue par la Société européenne de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ESCMID). Cette molécule controversée, promue notamment par le professeur Didier Raoult, n'augmente pas non plus la surmortalité chez les personnes hospitalisées selon cette analyse.

Thread C'est avec grand plaisir que je vais vous présenter notre méta-analyse publiée et portant sur > 30 000 participants atteints de COVID-19 dans le monde :





L'#hydroxychloroquine n'apporte pas de bénéfice voire la mortalité avec azithromycinehttps://t.co/BaxDOcs7s2 — Thibault Fiolet (@T_Fiolet) August 27, 2020

Au contraire du cocktail hydroxychloroquine et azithromycine, qui accroît le risque de mortalité de 7 % par rapport au taux de mortalité observé de 26 % du Covid-19. Ce dernier provient de la cohorte ISARIC, réunissant quelque 20.000 patients britanniques hospitalisés pour cause de coronavirus. Une surmortalité qui s'explique possiblement par les effets secondaires de cette association, en particulier les problèmes cardiaques.

Cette étude pourrait mettre un point final aux débats sans fin sur l'hydroxychloroquine, vantée par Donald Trump et Jair Bolsonaro mais qui s'est vu retirer son autorisation en France en mai et par l'autorité sanitaire américaine (la FDA) en juin. En effet, il s'agit d'une méta-analyse de grande ampleur, portant sur les résultats de 29 articles parus précédemment - sur 839 passés au crible. Au total, elle inclut près de 12.000 patients traités à l'hydroxychloroquine, environ 8.000 ayant reçu la combinaison hydroxychloroquine et azithromycine et près de 13.000 faisant partie de groupes témoins.