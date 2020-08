DIRECT - Coronavirus : L'Allemagne va durcir les restrictions pour sa population face au virus

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.544 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 820.000 morts depuis décembre dernier.

> La France a enregistré 5.429 nouveaux cas de contaminations en 24 heures.

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre et n'est plus dépendante de la Chine

> De nouvelles mesures vont être annoncées dans les Bouches-du-Rhône, où la situation est jugée «préoccupante»

10h08

La Polynésie française est passée au stade 3 de l'alerte sanitaire au Covid-19, a annoncé mercredi à Papeete (jeudi à Paris) le ministre de la Santé local, Jacques Raynal, lors d'un point presse.

Cette collectivité d'outre-mer, autonome en matière de santé, a recensé 353 cas de Covid-19 en cinq semaines, alors qu'elle n'avait dénombré que 62 cas au cours des cinq mois précédents (pour une population de plus de 275.000 habitants). La réouverture des lignes aériennes, le 15 juillet, a provoqué le retour du virus qui ne circulait plus.

L'arrivée de fonctionnaires et gendarmes mutés en Polynésie, mais aussi le relâchement des gestes barrières, ont favorisé sa propagation. Avec le passage au stade 3, qui représente «une circulation active du virus», le gouvernement local envisage des confinements par zones. Le retour au confinement général est pour le moment exclu.

09h40

L'Allemagne va durcir les restrictions imposées à sa population face à la pandémie de coronavirus, avec notamment des amendes accrues en cas de non-port du masque, selon un projet d'accord entre régions et gouvernement obtenu par l'AFP.

Les autorités vont en outre renforcer leurs contrôles pour s'assurer que les périodes de quarantaine sont bien respectées et imposeront des amendes si ce n'est pas le cas, selon ce texte négocié par le gouvernement d'Angela Merkel et les 16 régions allemandes, qui prévoit en outre de limiter désormais à 25 le nombre de participants à un rassemblement privé.

09h24

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé jeudi s'être soumis à un test de dépistage du Covid-19 avant de se rendre à Berlin, alors que l'Allemagne vient de déclarer Paris comme zone à risque en matière de circulation du virus.

«Je vais aller à Berlin tout à l'heure (..) en ayant fait avant un test pour assurer que je ne peux pas propager le virus. Je suis négatif, je vous rassure», a-t-il déclaré sur la radio RTL. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se retrouvent jeudi et vendredi dans la capitale allemande pour une réunion informelle, Berlin assurant au second semestre 2020 la présidence tournante de l'Union.

09h04

La ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a indiqué jeudi qu'elle s'était placée en quatorzaine après avoir côtoyé une personne positive au Covid-19, ce qui a fait d'elle un cas contact.

«Lors d'un déplacement, j'ai eu un déjeuner à côté d'une personne (qui) a été testée positive quelques jours plus tard», a expliqué Mme Pannier-Runacher, lors d'une interview sur RMC en visioconférence. «Donc je suis aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie du gouvernement, testée, tracée, isolée», a-t-elle ajouté, en précisant qu'elle n'avait «pas de symptômes». La ministre se trouve à l'isolement pendant 14 jours après ce contact. «Personne n'a le droit d'entrer dans mon bureau, sauf cas exceptionnel, et nous sommes tous masqués quand cela arrive», a-t-elle détaillé.

09h03

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a précisé jeudi que le port du masque serait obligatoire à partir du collège, dès 11 ans, y compris à la récréation pour cette rentrée scolaire.

«C'est ce qu'on a fixé comme règle», a-t-il dit sur France inter. Un protocole sanitaire actualisé publié jeudi sur le site du ministère souligne que «pour les collégiens et les lycéens, le port du masque 'grand public' est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs».

06h30



Déplacements limités, couvre-feux, appels au civisme : face à la crainte d'une deuxième vague et d'un reconfinement, les mesures pour isoler les foyers de contamination se multiplient dans le monde.

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont changé discrètement leurs directives et découragent maintenant le dépistage au Covid-19 pour les personnes ne présentant pas de symptômes. Le président Donald Trump a souvent clamé que son pays devrait moins dépister jugeant que les tests donnaient une mauvaise image de la gestion de la pandémie de coronavirus par les Etats-Unis.

Jusqu'ici, les personnes ne présentant pas de symptômes du Covid-19 étaient invitées à se faire tester si elles avaient été en contact avec un malade. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.