Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, nommée ambassadrice à l’OCDE

L’ancienne ministre du travail du gouvernement d’Edouard Philippe, Muriel Pénicaud, a été nommée ambassadrice de France à l’Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE), ce mercredi.

Cette décision a été annoncée à l’issue du premier conseil des ministres de rentrée. La nomination de Muriel Pénicaud au poste de représentante permanente de la France à l’OCDE a été proposée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et sera effective à partir du 28 septembre prochain.

L’OCDE est une organisation qui compte 37 membres, surtout pays développés. Elle a un rôle d’assemblée consultative, et travaille notamment sur les finances publiques et le fonctionnement des marchés, et publie des prévisions et recommandations. Ses rapports, notamment celui sur l'évaluation des systèmes scolaires, sont toujours très attendus.

Muriel Pénicaud avait été nommée Ministre du Travail en mai 2017. Elle avait notamment porté la réforme du Code du Travail (ou loi Pénicaud), première réforme du gouvernement d’Emmanuel Macron suite à son élection, et les réformes de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Elle avait passé une longue partie de sa carrière dans le secteur privé, notamment chez le groupe Danone, où elle officiait en tant que directrice des ressources humaines de 2008 à 2014.

Elle n’avait cependant pas été rappelée au poste de Ministre du Travail lors de la constitution du gouvernement de Jean Castex, qui a porté son choix sur Élisabeth Borne.