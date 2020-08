Vidéo : Wejdene dévoile la date de sortie de son album et son âge en parodiant Emmanuel Macron

La chanteuse Wejdene a levé le voile sur son âge ainsi que sur la date de sortie de son premier album. Pour accompagner cette annonce, la jeune femme a publié une vidéo parodique digne d'une allocution présidentielle sur son compte Youtube.

«16 ans et alors ?». C'est le message qu'a publié l'interprète d'«Anissa», qui s'apprête à sortir son premier album le 25 septembre prochain.

16 ans et alors ? 1er ALBUM DISPONIBLE LE 25 SEPTEMBRE j’ai hâte !!! Merci à ceux qui soutienne et ceux qui on le seum pic.twitter.com/7oymbhAvAl — WEJDENE (@WejdeneOfficiel) August 26, 2020

Après la sortie d'un nouveau titre intitulé «Coco», le 19 août, Wejdene a confirmé son jeune âge en dévoilant du même coup le titre de son premier album : 16.

«Il est interdit de parler à toutes les Anissa»

Dans une vidéo humoristique, l'artiste, du haut de ses 16 ans, a imité Emmanuel Macron en lançant face caméra dans un bureau reconstitué de l'Elysée : «À partir de maintenant il est interdit de parler à toutes les Anissa (...) (et) de streamer toutes les autres artistes». Avant de déclarer solennellement : «Nous sommes en guerre».

Sur la séquence, Wejdene apparaît assise face caméra avec un énorme gâteau d'anniversaire installé sur la table, sur lequel trône une bougie 16. Un drapeau français, une statue Marianne et un livre de français - probablement pour répondre à ceux qui critiquent son niveau de langue - font aussi partie du décor.

Sur Instagram, l'adolescente a partagé un message un peu plus détaillé. «Mon rêve se réalise enfin, J’ai tous juste 16 ans et je boss 24h 7j pour vous satisfaire j’ai tous mis dans l’album ! Et vous n’avez encore rien vu (sic)», a-t-elle écrit.