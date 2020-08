Pourquoi les chats ronronnent-ils ?

Si les chats ronronnent la plupart du temps pour exprimer leur bien-être, surtout après quelques généreuses caresses, ils le font également lors de situations plus stressantes.

Produit par la vibration de muscles, situés dans le larynx et le diaphragme du félin, le ronronnement est un réflexe présent dès la naissance. Ce bruit sourd et régulier va permettre aux chatons, qui naissent aveugles, de trouver leur chemin jusqu'aux mamelles de leur mère, mais aussi à cette dernière de localiser ses petits.

Nos compagnons à quatre pattes sont ensuite susceptibles d'utiliser ces fréquences vibratoires, comprises entre 24 et 140 hertz, pour se rassurer, réguler leur stress, mais aussi soulager la douleur. Et pour cause. Le ronronnement sécrète des endorphines, les hormones du bien-être. C’est pourquoi les chats se mettent parfois à ronronner quand ils récupèrent d’une maladie, pendant la mise-bas, ou encore lors d’une visite chez le vétérinaire.

Dans d’autres circonstances, le ronronnement peut aussi traduire un état de soumission, par exemple face à un congénère dominant. De cette manière, il va ainsi tenter d'éviter le conflit. Enfin, il y a le ronron dit de sollicitation, celui dont les félidés vont se servir pour réclamer de la nourriture, ou davantage d’attention de la part de leur maître.