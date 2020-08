Blanquer, Pompili, Le Maire... Cinq ministres qui vont faire la rentrée

On devrait beaucoup entendre parler d'eux dans les prochaines semaines. Jean-Michel Blanquer, Bruno Le Maire, Barbara Pompili... Certains ministres seront en première ligne en cette rentrée, car en charge de dossiers brûlants.

Jean-Michel Blanquer

Alors que se dessine mardi 1er septembre une rentrée des classes bien particulière, sur fond de Covid-19, Jean-Michel Blanquer se sait très attendu. Le ministre de l'Education nationale a beau avoir présenté mercredi un protocole sanitaire «simple et clair», «un des plus stricts d'Europe» (port du masque obligatoire pour tous les enseignants, ainsi que pour les collégiens et lycéens, y compris à la récréation, mais distanciation physique simplement «recommandée» et non plus obligatoire), il n'a pas levé toutes les interrogations ni calmé toutes les inquiétudes des professeurs et des parents d'élèves.

OLIVIER VÉRAN

Pas de répit pour Olivier Véran. Chargé de le gestion de la pandémie de Covid-19 dès son arrivée au gouvernement à la mi-février, le ministre de la Santé pensait peut-être il y a quelques semaines que le plus dur de la crise était passé. Raté. Comme tout l'exécutif, il observe les indicateurs épidémiques se dégrader, en premier lieu desquels le taux d'incidence (39 cas positifs pour 100.000 personnes aujourd'hui, soit «quatre fois plus qu'il y a un mois» selon Jean Castex). Olivier Véran s'est donné pour tâche d'intensifier encore les dépistages, avec l'objectif de «monter à court terme à un million de tests par semaine» contre plus de 800.000 actuellement.

Bruno Le Maire



Initialement prévue le 25 août, la présentation du plan de relance économique post-coronavirus a été repoussée au jeudi 3 septembre. En tant que ministre de l'Economie, c'est Bruno Le Maire - aux côtés de Jean Castex - qui devrait détailler les différentes mesures figurant dans ce plan à 100 milliards d'euros. On devrait beaucoup le voir par la suite dans les médias, puisque le locataire de Matignon sera en charge d'en faire le service après-vente. L'exécutif a déjà dévoilé les grands axes de ce plan : 40 milliards d'euros devraient être alloués à la réindustrialisation de la France, 30 milliards à la transition écologique, 20 milliards aux «compétences» et 20 milliards au soutien aux plus défavorisés et au pouvoir d'achat.

BARBARA POMPILI



Après le succès de la Convention citoyenne pour le climat, dont les 150 membres tirés au sort ont remis 149 mesures au gouvernement à la fin du mois de juin, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a désormais la lourde tâche de bâtir un projet de loi à partir de ces propositions, dont 146 ont été retenues par Emmanuel Macron. La concertation doit reprendre à la rentrée, avant une présentation du projet de loi espérée pour fin septembre ou début octobre et un examen à l'Assemblée nationale début 2021. Barbara Pompili sera par ailleurs concernée par la présentation du plan de relance le 3 septembre, puisqu'il contiendra 30 milliards pour la transition écologique, destinés à la rénovation énergétique, les transports et l'énergie.

Eric Dupond-Moretti

Il prépare «beaucoup d'annonces précises», a-t-il récemment confié au Monde. Après avoir trusté l'attention lors de sa nomination au ministère de la Justice début juillet, le très médiatique Eric Dupond-Moretti devrait de nouveau prendre toute la lumière à la rentrée. Aux journées d'été d'Europe Ecologie Les Verts (EELV) le 22 août, l'ancien avocat, critiqué pour d'anciens propos anti-#MeToo, a affirmé que ses premières mesures porteraient sur la lutte contre les violences faites aux femmes, avec notamment la mise en place du bracelet anti-rapprochement. Eric Dupond-Moretti devra par ailleurs se pencher sur la volonté de Jean Castex de «créer dans les territoires des juges de proximité spécialement affectés à la répression [des] incivilités du quotidien».