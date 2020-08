Coronavirus : un collectif de médecins juge le protocole sanitaire insuffisant pour la rentrée

«L'école n'est pas prête» : c'est le constat sans appel d'un collectif de médecins qui, dans une tribune publiée par le Parisien, appelle à durcir le protocole sanitaire prévu pour la rentrée... dans deux jours.

Selon ces professionnels de santé, le dispositif tel qu'il a été imaginé par l'Education nationale «ne protège ni les personnels ni les élèves et leurs familles». Ils l'affirment, avec le protocole actuel «rien ne semble empêcher les écoles de devenir des clusters».

À la veille de la rentrée, l’École n’est pas prête. Un collectif de médecins demande : le port du masque en lieu clos dès l’élémentaire, des mesures d’aération tenant compte des donnés scientifiques, des protocoles spécifiques dans les zones rouges... https://t.co/IwB4ISvk1Q — Barbara Serrano (@Ba_Serrano) August 29, 2020

Et le risque n'est pas uniquement sanitaire. Cette tribune alerte également sur les conséquences à plus long terme induites par l'éventuelle apparition de foyers infectieux en milieu scolaire. Cela implique notamment la fermeture de classes «par dizaines», ce qui aurait pour effet «d'amplifier les inégalités devant le savoir et l'apprentissage et de désorganiser durablement notre économie et notre société».

Parmi les signataires, on retrouve Karine Lacombe, infectiologue, Jérôme Marty, président du syndicat de médecins libéraux UFML, ainsi que les créateurs du collectif Stop-Postillons, qui défend depuis plusieurs mois la généralisation du port du masque pour lutter contre le coronavirus.

Comme le titre de la tribune l'indique, il est question de «quatre propositions urgentes pour l'école», afin d'accueillir les élèves dans ce contexte de pandémie. Les signataires recommandent notamment l'allègement des classes «en alternant présentiel et enseignement à distance». Pour limiter les «contacts entre les classes», ils suggèrent également un «échelonnement des récréations et de la cantine».

Des «procédures dédiées» dans les zones rouges

Ce groupe de médecins réclame une meilleure aération des locaux mais aussi «des procédures dédiées dans les zones de forte circulation virale». Cela éviterait, selon eux, d'avoir à fermer une école entière dès la détection d'un cas de Covid.

Enfin, les signataires déplorent la récente annonce du ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, qui a indiqué que tous les adultes, y compris les enseignants de maternelle, devraient porter un masque à l'école mais pas les élèves en dessous de la 6e. Ils estiment que «les enfants de moins de 11 ans sont aussi contaminants que les adolescents ou les adultes» et recommandent ainsi le port du masque en lieu clos «pour tout les élèves de plus de 6 ans».

Ce collectif de soignants avait déjà publié une tribune à la mi-août pour réclamer le port obligatoire du masque dans tous les lieux collectifs clos. Un message qui, depuis, a été entendu. Reste à savoir s'il en sera de même concernant la rentrée.