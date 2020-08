Rentrée : quelles sont les règles à la cantine ?

Alors que la crise du coronavirus n'est pas tout à fait dans le rétroviseur, la rentrée scolaire du 1er septembre sera particulièrement scrutée. Un protocole sanitaire a été mis en place par le gouvernement pour fixer les règles lors des différents moments de la journée pour les enfants, y compris à la cantine.

Alors que le masque est obligatoire en classe et pendant les récréations pour les enfants de plus de 11 ans, l'heure du déjeuner nécessite de retirer les protections. Comme dans les restaurants, les enfants et le personnel devront se laver les mains en entrant, et conserver leur masque jusqu'à ce qu'ils soient assis à leur table.

De plus, la direction des établissements devra mettre en place une forme de distanciation physique. Cependant, comme dans tous les autres espaces clos (salles de classe ou bibliothèques), celle-ci n'est pas obligatoire lorsqu'elle n'est pas possible à cause du matériel ou du manque de place pour accueillir tous les élèves. Le ministère demande par ailleurs «dans la mesure du possible» de faire manger les enfants à la même table tous les jours, afin d'éviter la multiplication des contacts.

Dans la pratique, les corbeilles à pain, à fruit, et toutes les «offres alimentaires en vrac» sont à limiter. Les établissements peuvent également proposer des plateaux à emporter pour éviter un trop grand nombre d'élèves dans le réfectoire. Dans ce contexte «d'autres espaces que les locaux habituellement dédiés à la restauration» peuvent être mis à disposition. Côté nettoyage, les tables doivent être nettoyées et désinfectées à la fin de chaque service.