Rentrée scolaire 2020 : Les parents seront-ils autorisés à accompagner leur enfant ?

Cette année, crise du coronavirus oblige, la rentrée scolaire sera particulière. Et avec toutes les mesures de sécurité mises en place, de nombreux parents sont perdus.

Ainsi, beaucoup se demandent s'ils pourront accompagner leur enfant dans l'enceinte de l'école, voire dans la classe. Une question qui n'amène pas de réponse simple et définitive.

Selon le protocole sanitaire établi par le gouvernement, «l’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains.» Le texte précise également que les accompagnateurs en question «doivent porter un masque de protection et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre».

La situation est toutefois différente en maternelle. Traditionnellement, à ce niveau, parents et enfants se retrouvent tous dans les classes pour faciliter la séparation. Dans ce cas, rien n'est écrit noir sur blanc dans le protocole. «Le principe, c'est d'éviter au maximum les contacts entre adultes, comme nous le faisons dans le reste de la vie sociale», a estimé Jean-Michel Blanquer, laissant entendre que cette cohabitation serait autorisée. Le ministre de l'Education a appelé les chefs d'établissement à «faire preuve de pragmatisme».

Bien sûr, pour être certains de pouvoir suivre les premiers pas de leur enfant dans son année scolaire, les parents devront veiller à respecter les horaires. En effet, l'Education nationale rappelle que «les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et/ou de parents».