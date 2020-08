Une famille de randonneurs emportée dans un éboulement en Savoie

Des vacances qui tournent au drame. Une famille originaire de région parisienne a été emportée ce 29 août dans un éboulement alors qu'ils étaient en randonnée dans les environs de Valloire (Savoie).

En tout 4 personnes ont été touchées dans l'accident, alors qu'ils tentaient de se rendre au refuge des Aiguilles d'Arves, situé à plus de 2.000 mètres d'altitude. France Bleu Pays de Savoie rapporte que c'est de cette hauteur que sont tombés les rochers sur un sentier en contrebas. Les secouristes sont intervenus en pleine pluie et brouillard, et n'ont donc pas pu s'approcher en hélicoptère.

Le groupe était composé d'un couple et de leurs petits-enfants. À la suite du sauvetage, un adolescent de 15 ans devrait être amputé alors que sa jambe a été écrasée par de la roche. Le grand-père et une jeune fille ont également été touché, mais moins gravement, respectivement aux côtes et au dos. Ils sont tous hospitalisés dans des hopitaux de la région.