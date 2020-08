Coronavirus : les restaurateurs invités à prendre la température de leurs clients à Paris

Craignant un rebond de l'épidémie de Coronavirus dans la région francilienne, le Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration d'Ile-de-France (GNI) exhorte les professionnels du secteur à prendre la température de leurs clients, afin d'éviter tout risque de contamination.

Depuis la fin de la semaine dernière, les clients des bars et restaurants parisiens sont invités – sur la base du volontariat – à laisser leur numéro de téléphone dans un «cahier de rappel» prévu à cet effet. De cette façon, ils pourront être rappelés si un cas de contamination est détecté parmi les clients présents dans l'établissement en même temps qu'eux.

Cette mesure proposée par la Mairie de Paris avait été discutée et soutenue par le GNI Paris Ile-de-France. Ce dernier souhaite également aller plus loin, en proposant à tous les clients des cafés, bars et brasseries parisiens de prendre leur température (temporale) avant d'entrer dans l'établissement.

Une mesure non coercitive

Le principe ? Avec son accord, le client se soumettra au test de la sonde à infrarouges (thermomètre placé au niveau du front ou de la tempe) à son arrivée dans un bar ou restaurant, et si celui-ci indique une température supérieure à 38° C, il lui sera alors demandé de quitter les lieux, et d'aller se faire tester.

«Ce n'est pas la panacée, car le test n'est pas fiable à 100 %, mais il s'agit avant tout de renforcer le protocole sanitaire et d'aller au-délà du protocole déjà existant, de rassurer aussi bien nos collaborateurs que nos clients, de crédibiliser notre démarche auprès des pouvoirs publics et de maintenir nos restaurants ouverts», a ainsi fait savoir Pascal Mousset, le président du GNI Paris Ile-de-France.

Une contrainte certes importante pour les restaurateurs, mais qui éviterait surtout – selon le GNI – la prise de mesures beaucoup plus radicales, comme celles récemment imposées à Marseille. Le préfet des Bouches-du-Rhône vient en effet de renforcer la lutte contre le Covid-19, avec l'obligation du port du masque dans toute la ville et la fermeture des bars et restaurants à 23h pour tout le département.

«Il faut prendre toutes les précautions»

Pour éviter cela, le GNI a demandé dans un communiqué «à tous les restaurateurs et les cafetiers parisiens de prendre des mesures complémentaires à celles déjà en vigueur au titre du protocole sanitaire (distance d’un mètre entre les tables, port du masque...)». Pour Pascal Mousset, il faut «prendre toutes les précautions» et se dit prêt à «alourdir le protocole d'accueil» s'il faut montrer au préfet «qu'on est des gens responsables et sérieux».

«Il est important que les professionnels s’engagent sur de telles mesures en plus de celles obligatoires déjà contenues dans le protocole sanitaire. Elles ont pour objectifs de prévenir et d’agir. Elles doivent avoir aussi pour effet de rassurer nos salariés, nos clients et les autorités sanitaires», a ainsi souligné de son côté Didier Chenet, le président du GNI. «Nous devons être exemplaires. Il en va de notre capacité à continuer d’ouvrir nos établissements et de travailler», a-t-il ajouté.

La prise systématique de la température à l'entrée des restaurants s'ajoute donc à d'autres mesures déjà prises pour garantir la sécurité des clients des bars et restaurants de la région, à l'instar du maintien jusqu'en 2021 des terrasses éphémères à Paris.