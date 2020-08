McDonald's : ils retrouvent des asticots dans le burger de leur fillette de 5 ans

Un couple a eu la mauvaise surprise de découvrir des asticots dans le cheeseburger de leur fille, acheté au drive du McDonald's d'Aubagne Cami, dans les Bouches-du-Rhône.

La mère de famille s’est rendue ce mercredi 26 août au fast food pour acheter un Happy Meal à sa fillette de 5 ans. Elles sont ensuite rentrées à la maison, où le père les attendait, pour déguster la commande. C’est alors que les parents ont retrouvé un asticot dans le sandwich que leur enfant s’apprêtait à manger, rapporte La Provence.

Après quoi le père de famille est retourné au McDonald’s pour signaler sa trouvaille, qui s'est révélée encore plus écœurante, puisque dans la précipitation, le burger est tombé par terre et ce n'est pas un, mais des dizaines d'asticots qui sont apparus. En guide de dédommagement, la gérante de l’établissement a remboursé le menu et leur a proposé de manger gratuitement dans le restaurant durant une semaine.

Mais que ce soit une semaine ou même un mois, «ils ne nous reverront pas ici. Le McDo on en est dégoûtés là ! (…) On trouve ça inadmissible. Il y a un manque certain de rigueur et d'hygiène», a déclaré auprès du quotidien régional la mère de famille, qui ne compte pas en rester là. Le couple a en effet décidé de porter plainte.