Gel hydro-alcoolique : une alerte lancée pour éviter les projections dans les yeux des enfants

Dans un communiqué paru lundi 31 août, l'Anses s'inquiète du nombre croissant de cas de projections accidentelles de solutions hydro-alcooliques dans les yeux des jeunes enfants.

Selon l'agence nationale de sécurité sanitaire, entre le 11 mai et le 24 août, 63 cas présentant des symptômes oculaires, âgés en moyenne de 4 ans, ont été recensés par les centres antipoison de l'Hexagone. La plupart des accidents ont eu lieu dans des lieux publics (magasins, centre commercial, restaurant, jardin public, salle de spectacle...). 20% des victimes ont dû être hospitalisées dans un service d'urgences.

Des interventions chirurgicales

En parallèle, plus d'une dizaine d'enfants ont été soignés dans des services d'ophtalmologie en raison de lésions oculaires «avec difficulté de cicatrisation». Deux d'entre eux ont été opérés sous anesthésie générale.

L'Anses recommande donc aux personnes accompagnant les plus jeunes à faire preuve de la plus grande vigilance en leur interdisant de manipuler seul des distributeurs/solutions de gels hydro-alcooliques. Et rappelle qu'en cas de projection, il faut immédiatement procéder au rinçage de l'oeil sous un filet d'eau, ce pendant au moins quinze minutes. Si la douleur persiste, il faut consulter au plus vite.