Migrants : un camp installé devant l'hôtel de ville de Paris

Ils réclament un accueil «digne» ainsi qu'un «hébergement pérenne». Un peu plus de 200 migrants se sont installés dans la nuit de lundi à mardi sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris.

Venant surtout de Somalie, d'Afghanistan et de Côte d'Ivoire, cette centaine de famille (qui comprend 59 enfants et quinze femmes enceintes), ont investi la place en moins de cinq minutes peu avant minuit lundi. Ces personnes vivaient jusqu'à présent dans la rue, souvent dans des campements insalubres à la frontière de Paris et de la Seine-Saint-Denis.

Ce soir, 107 familles à la rue ont pris place devant la mairie de Paris. @Anne_Hidalgo @IanBrossat Cela fait 1 mois qu’on vous alerte, maintenant qu’allez-vous faire ? pic.twitter.com/Uh1cr6FIBR — Utopia 56 (@Utopia_56) August 31, 2020

Cette démarche est organisée par l'association Utopia56. «C'est une action symbolique: la mairie ne peut plus fermer les yeux. Cela fait plus d'un mois qu'on alerte la mairie de Paris sur leur situation et qu'on n'obtient pas de réponse», a souligné Maël de Marcellus, coordinateur parisien de l'ONG.

Dans un message sur son site, Utopia56 réclame «l'augmentation du nombre de places dans les dispositifs d'hébergement et une refonte de l’accueil des nouveaux arrivant.e.s est indispensable pour ces situations ne perdurent pas dans le temps».

Maël de Marcellus appelle ainsi à une «refonte du premier accueil». Pour lui, «ce n'est pas normal que pour les primo-arrivants, qui représentent 50% de ces personnes, la rue devienne un passage obligé en arrivant en France».

Utopia56 avait déjà organisé «une action coup de poing» récemment, avec l'installation rapide d'un premier camp de tentes au bassin de la Villette le 28 mai dernier.

Retrouvez toute l'actualité concernant Paris ICI