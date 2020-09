Port du masque obligatoire en entreprises : quelles sont les exceptions ?

Depuis ce mardi 1er septembre, le port du masque est obligatoire au sein des entreprises afin de limiter la propagation du coronavirus par aérosols. Tous les salariés doivent se couvrir le nez et la bouche dans les espaces de travail clos et partagés (open-space, salles de réunion, couloirs…). Des assouplissements sont toutefois possibles.

D’après ce nouveau protocole national publié ce lundi 31 août, qui découle d’un avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), il est en effet autorisé de retirer temporairement son masque de protection dans la journée, mais sous certaines conditions, qui varient en fonction de la couleur épidémiologique des départements.

les dérogations dépendent des zones

Dans les zones vertes, où la circulation du virus est faible, les employés pourront s’aérer un peu le visage si la pièce est correctement aérée, s’il existe des écrans de protection entre les postes de travail, et si des visières sont mises à disposition des salariés. Le protocole préconise également la mise en œuvre «d’une politique de prévention avec notamment la définition d’un référent Covid-19, et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques».

Concernant les zones orange, à circulation modérée, les dérogations sont plus strictes. En plus des règles énoncées précédemment, deux critères supplémentaires sont mentionnés. Il faut que les locaux soient de grand volume et équipés d’un système d'extraction d'air par le haut.

Enfin, dans les départements classés en zones rouges, où il y a une circulation active du virus, s’ajoute un critère de densité de présence humaine. La faculté de déroger au port du masque ne sera possible que dans les locaux dotés d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m2.

Dans les bureaux individuels et les ateliers

Le protocole précise d’autre part que les employés travaillant dans un bureau isolé (ou une pièce) nominatif peuvent se soustraire à l’obligation de porter un masque. Idem pour les salariés qui travaillent en atelier, ces derniers étant souvent amenés à effectuer des efforts physiques plus intenses que la moyenne.

Mais là encore, cette dérogation est possible seulement si les conditions de ventilation et d’aération fonctionnelles «sont conformes à la réglementation», dès lors que la densité de personnes n’est pas trop importante, que les salariés respectent la distanciation physique, et portent une visière.