Le professeur Raoult visé par une plainte de centaines d’infectiologues

Didier Raoult est visé par une plainte déposée au mois de juillet par plusieurs centaines d'infectiologues pour sa promotion de l'hydroxychloroquine, dont l'efficacité n'a pas été prouvée, comme traitement contre le Covid-19.

Plusieurs centaines de scientifiques de la Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf) sont à l'origine de cette plainte.

La Spilf estime, selon une information du Figaro, que le professeur marseillais a enfreint neuf articles du code de déontologie médicale, notamment : la promotion d’un traitement qui n’a pas démontré son efficacité, la diffusion de fausses informations auprès du public, les graves manquements au devoir de confraternité, etc..

«En infraction avec les recommandations des autorités de santé»

Le journal rapporte que «le professeur Didier Raoult a délibérément prescrit de l'hydroxychloroquine souvent associée à de l'azithromycine à des patients atteints de Covid-19 sans qu'aucune donnée acquise de la science soit clairement établie à ce sujet, et en infraction avec les recommandations des autorités de santé.»

La Spilf reproche la promotion appuyée de l'infectiologue marseillais pour ce traitement alors que non seulement, son efficacité n'a pas été prouvée, mais qu'en plus, des études plus récentes sont allées dans le sens inverse.

Une plainte aurait également été déposée contre le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, auprès du Conseil départemental de l’Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Le Figaro précise que les éventuelles sanctions iraient de l'avertissement à la radiation définitive.