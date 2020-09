Cinéma : «On peut ôter son masque pour manger son pop-corn», rappelle Roselyne Bachelot

Alors que le port du masque est désormais obligatoire au cinéma, Roselyne Bachelot a tenu à préciser les règles en vigueur dans les salles obscures. Il est possible de retirer son masque pour «consommer des confiseries», a-t-elle rappelé.

«On peut ôter son masque pour manger son pop-corn !», a-t-elle cité en exemple, interrogée par Le Monde, expliquant que la vente de nourriture était «un élément de rentabilité» des salles.

Une autorisation en adéquation avec les règles en vigueur dans les rues des villes où le port du masque est obligatoire, notamment Paris et Marseille. En effet, les autorités locales interrogées ont expliqué qu'il était possible de retirer son masque en extérieur pour manger, boire ou fumer, ajoutant que les policiers feraient preuve de discernement.

Roselyne Bachelot a par ailleurs exclu une abolition de la distanciation physique dans les salles de spectacle et cinémas situés dans des départements classés «rouges», une obligation qui se cumule avec le port du masque. «La doctrine ne peut pas changer pour l’instant. Il n’est pas question de relâcher nos efforts», a-t-elle affirmé.

«J’ai obtenu qu’il n’y ait plus de jauge dans les salles des départements verts, ce qui est déjà une demi-victoire !», a souligné l'ancienne chroniqueuse radio et TV. «Par ailleurs, dans les salles parisiennes, la jauge peut atteindre environ 70 %, avec les groupes et les familles qui peuvent rester ensemble», a-t-elle ajouté.