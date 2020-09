Coronavirus : 8.975 nouveaux cas en France en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. Le record du nombre de contaminés en 24 heures a été battu vendredi. La tant redoutée deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.686 morts.

> La France a enregistré 8.975 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis le confinement

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

19h05



L'OMS recommande "l'usage systématique des corticoïdes chez les patients atteints d'une forme sévère ou critique du Covid-19", à la lumière d'études montrant que ces médicaments réduisent la mortalité chez ces malades, selon des directives publiées vendredi dans la revue médicale BMJ. Ce document détaille des recommandations déjà mises en ligne par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur son site internet mercredi, après la parution d'une série d'études dans la revue médicale américaine Jama montrant l'efficacité de ces médicaments. "Nous recommandons l'usage systématique des corticoïdes (...) pour le traitement de patients avec des formes sévères ou critiques du Covid-19", écrit le panel d'experts mandaté par l'OMS.

18H48



18h33

8.975 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures annonce la Direction générale de la Santé dans son bilan. Un record depuis le début de l'épidémie. On compte 18 décès supplémentaires.

15h08

Pour la première fois depuis sa création en 1979, la course pédestre Marseille-Cassis (20 km) n'aura pas lieu cette année, victime de la crise du coronavirus, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

"Après avoir tout tenté pour maintenir l'événement, nous sommes dans l'obligation d'annuler la course prévue le 25 octobre" face à "la complexité sanitaire et aux restrictions actuelles" expliquent les co-organisateurs, la ville de Cassis et le club d'athlétisme marseillais de la SCO Sainte-Marguerite.

14h42

Le tribunal administratif de Lyon a enjoint vendredi au préfet du Rhône d'assouplir ses arrêtés concernant l'obligation généralisée de porter un masque à Lyon et Villeurbanne.

La préfecture doit édicter un nouvel arrêté excluant les lieux qui ne sont pas caractérisés "par une forte densité de population" ou "des circonstances locales susceptibles de favoriser la diffusion" du coronavirus, indique dans ses attendus le juge des référés qui avait été saisi par l'association lyonnaise "Les Essentialistes Auvergne-Rhône-Alpes".

13h33

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 869.718 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.

Plus de 26.366.810 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 17.298.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

12h06

Un des principaux sites de production en Belgique du numéro un mondial de la bière AB InBev a été mis à l'arrêt depuis jeudi en raison de la découverte d'un foyer d'infection au coronavirus, a-t-on appris vendredi de source syndicale, confirmant une information de la RTBF. Il s'agit de l'usine de Jupille-sur-Meuse, près de Liège (est), commune qui a inspiré le nom de la Jupiler, une des marques les plus connues du géant brassicole.

Neuf salariés y ont été testés positifs au coronavirus depuis huit jours, et l'un d'eux est désormais hospitalisé dans "un état critique", a dit à l'AFP Patrick Rehan, du syndicat socialiste FGTB, reprochant à la direction d'avoir "traîné" à prendre les mesures adéquates.

11h19

Le gouvernement britannique a reconnu vendredi une certaine "confusion" créée par les différentes exigences de quarantaine imposées par les nations du Royaume-Uni aux voyageurs, qui ont relancé la colère du secteur des transports concernant la gestion de la pandémie de nouveau coronavirus.

08h34

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'à ce jour, 22 établissements scolaires étaient fermés en France en raison de cas avérés de Covid-19. "S'agissant des classes c'est autour d'une centaine, ça varie évidemment chaque jour", a-t-il ajouté, précisant qu'environ 250 protocoles pour des suspicions de cas étaient déclenchés chaque jour.

08h33

L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, récemment testé positif au Covid-19, a été hospitalisé jeudi soir "par précaution" mais son "cadre clinique ne donne pas de préoccupation", indique vendredi matin un communiqué de son entourage.

"Le président Berlusconi a été hospitalisé à titre de précaution à l'hôpital San Raffaele de Milan après l'apparition de certains symptômes. Le cadre clinique ne donne pas de préoccupation", assure le bref communiqué.

08h09

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a obtenu le feu vert de l'agence américaine des médicaments pour un test de diagnostic permettant de détecter et distinguer le SARS-CoV-2 des virus de la grippe A et B, a-t-il annoncé vendredi.

Appelé cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B, ce test de diagnostic a été approuvé par l'agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA) dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'urgence, a-t-il indiqué dans un communiqué.

07h35

La Nouvelle-Zélande a enregistré son premier décès lié au coronavirus en plus de trois mois, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. La victime, décédée vendredi dans un hôpital, était "un homme d'une cinquantaine d'années qui faisait partie du foyer épidémique apparu en août à Auckland", selon un communiqué du ministère qui, depuis le 24 mai, n'avait fait état d'aucun décès attribué au Covid-19.