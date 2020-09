balancetonstage : les internautes racontent leurs pires expériences

De nombreux internautes se sont rangés derrière le hashtag #balancetonstage pour exprimer leurs mauvaises expériences après leur entrée dans le monde professionnel.

Un certain nombre des messages concerne le milieu médical. Collègues mal intentionnés qui critiquent dans le dos, parfois de manière écrite, pressions pour changer de voie professionnelle, les mauvaises expériences sont multiples.

Stage infirmier.



Je suis allée dans un bureau chercher un papier, et en cherchant je suis tombée sur une liste que l’équipe avait faite sur tous mes défauts et ce qui n’allait pas chez moi. C’était mon premier stage.

#balancetonstage #hopital — Wakanda Forever (@Vairons_Split) September 5, 2020

Dernier stage de L1 en psy, une IDE détestait les étudiants, elle m’a pourrie quand ma formatrice est venue, elle a fait mon bilan dans mon dos, elle m’a coché 19 non acquis et m’a dit toute fière « bon mtn tu vas arrêter l’école j’espère ? » #balancetonstage — Clémence (@clmnc_g) September 5, 2020

#balancetonstage 1ère année, chir uro, on m’appelle la grosse, dent d’écureuil, grands pieds, on me donne 0 pause, je fais la serpillière, des desinf solo pdt qu’elles mangent, on me donne une patiente tétraplégique à faire en toilette au lit solo, pire stage — méloo (@yeuuuxbrides) September 5, 2020

Souvent, les jeunes internautes dénoncent aussi la précarité de leurs stages. Soit parce que les missions ne correspondent pas du tout à ce qui était prévu, ou encore car les conditions d’accueil ou de logement sont spartiates.

Un stage cette année, j’en reviens il y a tout juste de semaines. Un hôtel 5 étoiles dans le Varb: DE L’EXPLOITATION SUR TOUTE LA LIGNE. J’ai servi de femme de chambre pendant deux mois à place de mon stage de gouvernante. Logés dans une maison à 12, une salle de #balancetonstage — Marion | top 1 HOT100 !! (@sugariion) September 5, 2020

Il existe malheureusement aussi beaucoup de témoignages de tuteurs sexistes, racistes, ou qui pressent psychologiquement leurs stagiaires pour les dégouter du métier. Causant parfois des cas de dépression chez certains jeunes.

#balancetonstage Stage professionnel en maintenance industrielle, milieu entièrement d'hommes, pdt 1 mois, mon collègue a pas arrêté de me rabaisser et me dire que j'allais jamais avoir mon bac parce que "j'étais une nana".





J'ai fini major de ma promotion. — Meliora (@UnholyClemence) September 5, 2020

Stage milieu deuxième année il y a 1 an: on m'a dit que "tu ne sais rien", "tu sais rien faire" "t'as pas le niveau d'une deuxième année" "on ne compte pas te valider ton stage de toute façon", elles m'ont poussé à bout, sous antidépresseurs et anxiolytiques. #balancetonstage — (@LCalvayrac) September 5, 2020

1er stage dans les RH en agence d'interim "surtout ne regarde pas les CV des noirs et des arabes, les clients n'aiment pas ça" ma tutrice m'a demandé d'organiser une cession d'entretien collectif, du coup j'avais fait venir que des noirs et des arabes #balancetonstage — Noeceva (@Noeceva_) September 5, 2020

Pour l’instant, aucune action d’ampleur n’est à l’ordre du jour de la part du gouvernement pour se pencher sur ce que peuvent parfois représenter un premier stage pour un jeune, et les conséquences que cela peut avoir sur son avenir professionnel.