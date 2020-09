Orly : des jeunes attaquent un bus pour enlever un passager

Jeudi soir, une dizaine de jeunes s’en sont pris à un bus à Orly dans le Val-de-Marne. Ils ont enlevé une personne qui est toujours introuvable.

Comme le révèle Le Parisien, tout s’est passé jeudi dernier vers 19h30. Les agresseurs avaient le visage couvert mais tout semble indiquer qu’il s’agit de jeunes. Ils ont tenté une première fois de monter dans le bus Keolis, mais le chauffeur a refusé puis a vite redémarré son bus.

Une affaire de bandes rivales ?

C’est alors qu’un des jeunes brise une des vitres latérales, tandis qu’une voiture de type Citroën C3 bloque le véhicule au milieu de la route. Quatre jeunes seraient alors montés à bord et auraient ciblé trois personnes en particulier. L’une d’entre elles est enlevée, forcée à monter dans la voiture qui s’échappe rapidement. Pour l’instant, on ne connaît pas l’identité de la victime.

C’est le groupe Ouest du SDPJ 94 qui a été chargé de l'enquête et qui devra faire la lumière sur les circonstances de l’enlèvement. Pour l’heure, le principal objectif est de retrouver la victime saine et sauve. Il semblerait que tout cela soit la cause d’une rivalité historique entre des bandes de jeunes des villes d’Orly et de Villeneuve-le-Roi. Une source proche du dossier aurait précisément pointé les cités des Saules et de Raguet-Lépine.