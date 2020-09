Sedan : ils manifestent contre le tournage d’un téléfilm sur Michel Fourniret

Une manifestation a eu lieu ce samedi à Sedan pour dénoncer le tournage d’un téléfilm consacré à Michel Fourniret, débuté il y a quelques semaines.

Ils étaient une poignée de manifestants, mais ils voulaient que leur message soit bien entendu. Objectif : faire cesser le tournage de «Fourniret, la traque», réalisé par Yves Renier pour TF1. Un film qui raconte l’arrestation de celui que l’on appelle «l’Ogre des Ardennes» en 2003. Michel Fourniret est alors accusé de tentative d’enlèvement sur mineure.

Mais comme le rappelle France Bleu, pour les manifestants, c'est un manque de respect aux victimes, alors que le nom de Fourniret fait toujours l’actualité avec les dernières révélations sur l’affaire Estelle Mouzin. «Il joue avec la justice depuis des années, il fait souffrir des familles entières et on fait un film sur lui ? C'est une honte. Qu'on fasse un documentaire dans dix, vingt ans pourquoi pas, mais pas là sur une instruction en cours. C'est ignoble de faire du fric là-dessus», a dénoncé une personne présente dans le cortège.

Des stars à l’affiche

«Bien sûr que si le film se fait il y aura des gens pour le regarder, il y aura une curiosité parce que le nom de Fourniret parle à tout le monde. Mais là ! On le médiatise trop ! Qu'on fasse un documentaire sur les victimes plutôt», plaide une autre manifestante.

A l’affiche du téléfim, on retrouve entre autres François-Xavier Demaison ou encore Philippe Torreton, qui campe le rôle de Michel Fourniret. La date de diffusion n’est pas encore dévoilée.

Pour rappel, «l’Ogre des Ardennes» est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour cinq meurtres et deux assassinats de jeunes filles en France et en Belgique. D’autres affaires non élucidées, comme celle d’Estelle Mouzin, sont sous le coup d’enquêtes pour établir un lien éventuel avec l’homme de 78 ans.