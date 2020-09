Paris : le Tribunal de grande instance victime d’un piratage informatique

Plusieurs magistrats, ainsi que des avocats, ont été victimes d'«une attaque informatique massive» visant le Tribunal de Paris, selon une information révélée par Le JDD ce dimanche 6 septembre. Une enquête a été ouverte.

Un piratage informatique en règle, sur le modèle du «Cheval de Troie». Toutes les personnes touchées ont reçu un mail, en apparence tout ce qu'il y a de plus classique, mais envoyé avec une fausse adresse mail. Ceux qui ne l'ont pas ouvert n'ont pas été atteints.

De nombreuses personnalités du monde judiciaire, dont des avocats chargés d'affaires particulièrement sensibles, font partie des victimes. Parmi elles, Rémy Heitz, le procureur de la République, mais aussi plusieurs magistrats du pôle national financier.

LE CALENDRIER JUDICIAIRE CHAMBOULÉ

C'est le cas d'Aude Buresi, juge d'instruction au pôle financier, connue pour être en charge des plus grosses affaires du moment, à l'instar du financement illégal de l'ex-FN ou encore de la ristourne fiscale accordée à la Société générale en marge du dossier Kerviel...

Une attaque ciblée donc, qui a contraint les magistrats et les avocats à revoir le calendrier judiciaire. Des convocations et autres rendez-vous – organisés depuis plusieurs semaines – ont ainsi dû être reportés à plus tard.

L'enquête confiée à la DGSI

Pas question de laisser passer un tel piratage, tant les sujet sont sensibles et tant les risques encourus sont grands. Le procureur de la République, Rémy Heitz, a donc sorti l'artillerie lourde pour retrouver les auteurs, épaulé par la section cyber du parquet de Paris.

En parallèle, l'enquête préliminaire a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), qui sera chargée tant d'identifier les auteurs de l'attaque que de déterminer quelles étaient leurs motivations.