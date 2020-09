Certificat de virginité : les médecins qui les délivrent dans le viseur

Mettre fin à une pratique d’un autre âge. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a indiqué ce lundi au Parisien vouloir «interdire formellement» les certificats de virginité, mais également «proposer une pénalisation» contre les praticiens qui les réalisent.

«Certains médecins osent encore certifier qu’une femme est vierge pour permettre un mariage religieux, malgré la condamnation de ces pratiques par l’Ordre des médecins», a-t-il dénoncé.

Dans sa ligne de mire, le ministre pointe ainsi une pratique qui consiste à faire vérifier par un examen gynécologique que l’hymen de la patiente n’est pas perforé, afin d’indiquer qu’elle n’a encore jamais eu de pénétration vaginale. Une condition importante avant un mariage dans des familles de certaines confessions religieuses. Cette annonce intervient d’ailleurs dans un contexte global de lutte contre les séparatismes (en particulier islamiste), dont un projet de loi, qui doit être présenté à l’automne, sera à l’ordre du séminaire gouvernemental organisé mercredi.

Un acte infondé

Dénoncée sur le plan moral, le certificat de virginité l’est aussi d’un point de vue médical. Des gynécologues expliquent en effet que l’hymen se perfore souvent dès l’adolescence et que son ouverture ne permet en aucun cas de certifier qu’une femme a déjà eu un rapport pénétrant.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins considère d’ailleurs «qu'un tel examen n'ayant aucune justification médicale et constituant une violation du respect de la personnalité et de l'intimité de la jeune femme, notamment mineure, contrainte par son entourage de s'y soumettre, ne relève pas du rôle du médecin. Le médecin doit refuser cet examen et la rédaction d'un tel certificat».