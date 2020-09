Chevaux mutilés : un homme arrêté dans le Haut-Rhin et placé en garde à vue

Un homme a été interpellé lundi dans le Haut-Rhin et placé en garde à vue dans l'enquête ouverte fin août dans l'Yonne après des sévices infligés à un cheval et deux poneys, a-t-on appris de source proche du dossier.

Un portrait robot d'un des deux agresseurs, qui s'en étaient également pris au propriétaire du refuge, avait été diffusé et l'enquête confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Dijon qui a procédé lundi à l'interpellation du suspect.

Alors que les mutilations de chevaux et poneys se multiplient partout en France, les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et de l'Agriculture Julien Denormandie se sont rendus dans l'Oise, ce lundi après-midi, pour rencontrer une propriétaire dont l'élevage a été touché, et faire le point avec les services mobilisés pour l'enquête.