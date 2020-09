Elle est élue Miss Lorraine 24h après le décès de sa maman

Vingt-quatre heures après avoir appris le décès de sa maman emportée par une longue maladie, Diane Febvay, 19 ans, a trouvé la force de maintenir sa participation au concours de Miss Lorraine qu'elle a remporté.

«Il y a des choses terribles dans la vie, il faut se relever, ne pas baisser les bras. C'est une détresse qui nous forge et c'est ce que je veux véhiculer avec mon élection.», a déclaré la jeune femme. Et de confier très émue : «On s'était préparé ensemble, et je suis sûre que de là où elle est, elle est très fière».

Cette étudiante en droit originaire de Piblange - dont sa mère était la maire -, raconte que, hasard de la cérémonie, la chanson choisie pour accompagner le dernier tableau, où les participantes devaient se présenter habillées en robe de marié face au jury, était la préférée de sa maman.

Future candidate à l'élection de Miss France en décembre prochain, Diane Febvay, qui explique avoir perdu son père il y a 5 ans, a pu compter sur les Piblangeois pour célébrer sa couronne. «Après la cérémonie, je suis retournée chez moi vers 2h du matin. Et il y avait des voitures, des tracteurs qui étaient là. Ils klaxonnaient pour m'accueillir. C'était vraiment une chose exceptionnelle.», dit-elle à France Bleu.