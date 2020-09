Carrières-sous-Poissy : le maire porte plainte contre X pour un siècle de pollution

Le maire de Carrières-sous-Poissy (78) a déposé plainte contre X, ce lundi 7 septembre, pour pollution aux métaux lourds, selon une information de France Info divulguée ce mardi 8 septembre. La plainte a été déposée pour «mise en danger de la vie d’autrui et atteinte à l’environnement».

Eddie Aït a frappé fort, quelques mois seulement après son élection à la tête de la mairie de Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines. Déterminé à aller jusqu'au tribunal, le nouveau maire n'a pas hésité à s'attaquer à un problème de taille : la pollution de sa ville et des communes alentours.

Pendant plus d'un siècle, les égouts et autres eaux usées de l'agglomération parisienne ont en effet été déversés à Carrières-sous-Poissy. Au total selon le maire, 350 hectares de terre auraient ainsi subi une pollution aux métaux lourds, notamment au plomb, au mercure et à l’arsenic, sur sa commune.

350 hectares pollués

«À partir de 1895, la plaine située entre Carrières-sous-Poissy (78) et Triel-sur-Seine (78), tout comme celles d’Achères (78) et de Pierrelaye (95) ont servi d’égout géant à la ville de Paris, sans que les eaux ne soient traitées, jusqu’en 1995», peut-on lire dans le dépôt de plainte.

Fin 2018 déjà, l'Agence régionale de santé (ARS) faisait part de son inquiétude à ce sujet. Trois plaines [d'Achères, de Carrières-sous-Poissy/Triel-sur-Seine (78) et celles de Méry-sur-Oise/Pierrelaye (95), ndlr], qui s'étendent sur 4.620 hectares, «ont fait l'objet d'épandages d'eaux usées brutes, puis partiellement traitées, à partir de 1890 et jusqu'à 2006 pour certains secteurs», précisait alors l'ARS.

Une réalité connue de tous, alors que la plaine de Carrières-sous-Poissy abrite également la plus grande décharge sauvage d'Ile-de-France. En septembre 2019, une association avait attaqué l'Etat en justice, pour «carence fautive», alors que plus de 7.000 tonnes de déchets y étaient entassés. En janvier dernier, une opération de pré-nettoiement avait d'ailleurs été mise en oeuvre.

Un préjudice écologique à réparer

Pour Eddie Aït, qui préside également le groupe des élus Écologistes et Progressistes au Conseil régional d'Ile-de-France, il faut désormais que les pollueurs paient pour remettre en état les plus de 350 hectares pollués. «Ce vaste espace naturel ouvert et aujourd'hui inexploitable, c'est un patrimoine naturel qui a disparu», a ainsi témoigné l'édile auprès de France Info. Il souhaite que soient reconnues «la mise en danger et les responsabilités de celles et ceux qui ont pollué ces sols».

Mais pas seulement, puisque le maire avance le caractère financier de la dépollution, qui s'annonce particulièrement longue et coûteuse. Pour lui, il faudra également que le «préjudice écologique» soit estimé puis réparé, car ce sont aujourd'hui «des espaces dont les populations sont privées».