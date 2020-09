Coronavirus : pourquoi le Conseil scientifique préconise-t-il 7 jours de quarantaine plutôt que 14 ?

Bientôt une «septaine» au lieu d'une «quatorzaine» ? Le Conseil scientifique s'est déclaré «favorable» à un raccourcissement de quatorze à sept jours de la durée d'isolement des personnes testées positives au coronavirus et des cas contacts, a annoncé Olivier Véran ce mardi 8 septembre. Ce changement de vision s'explique par la meilleure connaissance que les experts ont aujourd'hui du virus.

Comme l'a expliqué le ministre de la Santé sur France Inter, «on est davantage contagieux dans les cinq premiers jours ou qui suivent les symptômes ou qui suivent la positivité d'un test». «Ensuite, cette contagiosité diminue de façon très importante et, au-delà, d’une semaine, elle demeure mais elle est très faible», a-t-il ajouté.

Un argument médical avancé également par plusieurs experts. «Les quarantaines, dans les faits quatorzaines, doivent maintenant devenir des semaines de 5 jours. Au-delà de 5 jours, moins de 10 % des porteurs de virus non symptomatiques sont contagieux», a estimé sur Twitter l'épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. «Au-delà du 7ème jour après les premiers signes, la charge virale et par conséquent le risque de transmettre le virus sont faibles», a de son côté affirmé Rémi Salomon, président de la Commission médicale de l'AP-HP, sur le même réseau social.

Il faut désormais être pragmatiques et efficaces : les quarantaines, dans les faits quatorzaines, doivent maintenant devenir des semaines de 5 jours. Au delà de 5 jours moins de 10% des porteurs de virus non symptomatiques sont contagieux. — Antoine FLAHAULT (@FLAHAULT) September 4, 2020

De l'intérêt de dépister les sujets suspects de #COVID19 et leurs contacts et d'obtenir un résultat dans un délai très court. Au delà du 7ème jour après les premiers signes la charge virale et par conséquent le risque de transmettre le virus sont faibles. https://t.co/KcHqjTPIJK — Rémi Salomon (@RemiSalomon) September 6, 2020

En Allemagne, le renommé virologue allemand Christian Drosten, très écouté par le gouvernement d'Angela Merkel, recommande même de réduire la quatorzaine à cinq jours, expliquant que «la période infectieuse commence deux jours avant le début des symptômes et se termine de manière réaliste quatre ou cinq jours après l'apparition des symptômes». Aux Etats-Unis comme au Royaume-Uni, les autorités préconisent dix jours d'isolement aux malades du Covid-19 et aux personnes présentant des symptômes.

«Une meilleure adhésion des Français»

Si le Conseil scientifique recommande de réduire la quarantaine de moitié, c'est aussi pour une question d'acceptation par la population. «Il y aura une meilleure adhésion des Français à une période raccourcie», a dit espérer Olivier Véran sur France Inter ce mardi, constatant «qu'un grand nombre de Français ne respecte pas la quatorzaine». «Plus c'est court, plus c'est facile à observer, plus c'est efficace. On ne peut pas prétendre au risque zéro, mais la mesure serait mieux acceptée socialement», a assuré Antoine Flahaut dans le JDD.

Mais ce revirement du Conseil scientifique, en pleine progression «exponentielle» de la circulation du virus selon Santé publique France, ne fait pas l'unanimité chez les spécialistes. «Une stratégie qui consiste à laisser le virus circuler, c'est une grenade dégoupillée, qui coûtera bien plus cher que de bien faire les choses», a déclaré l'épidémiologiste Catherine Hill à l'AFP. «Sept jours, ce ne serait pas prudent. On baisserait la garde au moment où la circulation virale redevient très active. C'est un pari qui semble hasardeux», s'est inquiété dans le JDD William Dab, ancien directeur général de la Santé. Le sujet sera au menu du Conseil de défense ce vendredi, a annoncé Olivier Véran sur France Inter.