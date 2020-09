Egalité des chances : pourquoi Emmanuel Macron se déplace-t-il à Clermont ce mardi ?

Il s’agit d’une priorité du quinquennat. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Clermont-Ferrand (Auvergne) pour promouvoir «l'égalité des chances», sujet sur lequel il a promis vendredi «d'aller plus loin».

Au programme, des rencontres avec des élèves et des formateurs du pôle de formation aéronautique du lycée Roger-Claustres, à Aulnat, et du centre de promotion des métiers de l'industrie, le Hall 32.

Emmanuel Macron sera accompagné de trois ministres, Jean-Michel Blanquer (Education), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur) et Elisabeth Moreno (Egalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances).

Grâce aux 26.000 jeunes recrutés chaque année, nos armées sont un véritable moteur pour l'égalité femmes-hommes et l'égalité des chances ! Avec @florence_parly, nous sommes plus que jamais déterminées à agir en faveur de l'inclusion et de la diversité ! pic.twitter.com/ZaSwFS7clH

