Ile-de-France : de nouveaux tests rapides proposés dès demain, selon Olivier Véran

Des tests rapides de dépistage du coronavirus – aussi appelés «tests antigéniques» – vont être déployés en région parisienne dès demain, a annoncé la ministre de la Santé, Olivier Véran, ce mardi 8 septembre.

«Cette semaine, en Ile-de-France, nous devrions commencer à déployer des tests antigéniques», a ainsi annoncé Olivier Véran sur France Inter, expliquant qu'il s'agissait de «tests rapides» dont les résultats seraient disponibles «en 15 ou 20 minutes». Ces tests seront normalement proposés dès mercredi 9 septembre dans les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a ajouté le ministre de la Santé.

Concrètement, ces tests antigéniques seront réalisés à partir de prélèvements dans les narines, par écouvillon, comme le test RT-PCR de référence. Seule différence avec ce dernier, le test antigénique repère des protéines du virus en seulement quelques minutes, alors que le test RT-PCR nécessite une analyse lourde en laboratoire.

L'importance de la «priorisation»

Jugeant «inacceptables» les délais d'attente pour se faire tester, Olivier Véran a également souligné l'importance de la «priorisation» des patients pour réaliser les tests de dépistage, «tout en laissant un accès large à tous». Pour rappel, la priorisation permet aux personnes symptomatiques ou qui ont été en contact avec une personne testée positive au Covid d'être testées dans l'urgence. «C'est inconcevable qu'il en soit autrement», a déclaré le ministre de la Santé.

«On ne peut pas davantage augmenter – en tout cas pas massivement – le nombre de tests, donc c'est sur la priorisation qu'il faut travailler», a-t-il insisté, alors qu'un million de tests sont désormais réalisés en France chaque semaine.

Concernant les tests de dépistage sur prélèvement salivaire, Olivier Véran attendre «de façon imminente des résultats d'expérimentations». «Dans les tout prochains jours, je devrais avoir des éléments qui permettront de répondre déjà par oui ou non» à la question de la fiabilité de ces tests, a-t-il précisé.

Enfin, le ministre a regretté l'attitude de certains Français, qui se montraient particulièrement sceptiques face à la fiabilité des tests et des vaccins notamment. «On est un des pays les plus vaccino-sceptiques : cela doit s’arrêter. Nous n’en avons plus les moyens, alors que nous allons devoir combattre de front le Covid-19 et la grippe», s'est-il indigné.