La crypte de Notre-Dame rouvre enfin au public après l'incendie

Fermée depuis l'incendie de 2019, la crypte archéologique sous le parvis de Notre-Dame rouvre au public ce mercredi 9 septembre. C'est le premier site de type musée si proche de la cathédrale qui accueillera de nouveau du public, après un an de travaux de dépollution du parvis pour nettoyer la poussière de plomb.

Le visiteur pourra découvrir, ou y revoir, les vestiges gallo-romains qui occupent le centre de la crypte : les restes de thermes et d'un rempart, le monument votif pour les bateliers de Paris, le Pilier des Nautes, découverts lors de fouilles dans les années 1960. Mais pour célébrer la réouverture de la crypte, une exposition symbolique est mise en place. Elle rend hommage à Victor Hugo et Eugène Viollet-Le-Duc, les deux hommes clés de la résurrection de la cathédrale au XIXe siècle, alors monument à l'abandon.

Le gestionnaire du lieu, Paris-Musées, espère le retour des touristes dans ce musée fréquenté avant le sinistre par quelque 170.000 visiteurs par an. «Ce projet est né très vite après l'incendie, d'une volonté de rendre un hommage à la cathédrale. J'ai travaillé sur les photographies qui permettent de suivre le chantier de rénovation au XIXe siècle. La photographie est aussi contemporaine de la protection du patrimoine», explique Anne de Mondenard, commissaire et responsable des collections photographiques et numériques du musée Carnavalet.

L'exposition, qui s'appuie sur une collection de photos anciennes et fragiles (signées de grands noms : Charles Nègre, Charles Marville, Auguste Mestral...), datant pour certaines des débuts du daguerréotype, est accompagnée de dessins, toiles, extraits de films qui montrent toute la fantasmagorie autour de la cathédrale et du roman de Victor Hugo (paru en 1831), jusqu'aux dessins animés d'aujourd'hui.

L'accès à la crypte se fait par au 7, place Jean-Paul II, entre le parvis de la cathédrale et la préfecture de police de Paris. L'entrée coûte entre 7 et 9 euros, et il est nécessaire de réserver son billet en ligne avec un horaire précis, via le site parismusée.fr. Le port du masque est obligatoire pour tout visiteur à partir de 11 ans.