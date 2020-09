Paris : tout savoir sur le Grand Palais éphémère, en construction au Champs-de-Mars

Le chantier du Grand Palais éphémère a commencé depuis peu sur le Champ-de-Mars, dans le 7e arrondissement de Paris. Une structure imposante et provisoire qui suscite les critiques.

La construction de ce bâtiment provisoire «d'environ 10.000 m2» est en cours sur le plateau Joffre du Champs-de-Mars, juste devant l'Ecole Militaire. Il doit ouvrir ses portes au public au début de l'année 2021 et restera en place durant toute la durée des travaux de rénovation du Grand Palais, jusqu'à la fin 2024. Il sera géré par la Réunion des musées nationaux (RMN).

L'édifice accueillera les manifestations artistiques et culturelles, ainsi que les événements liés à la mode, à la gastronomie et au sport habituellement organisés sous la Nef. Pendant les Jeux Olympiques d'été, organisés à Paris du 26 juillet au 11 août 2024, le Grand Palais éphémère abritera également des compétitions sportives, de judo, de lutte et de tennis de table paralympique.

Une structure de 20 mètres de haut

Sur le plan architectural, il s'agira d'une structure en forme de croix imaginée par le célèbre cabinet d'architectes Wilmotte & Associés, qui reproduira sensiblement la forme du Grand Palais. De même, des voutes arquées reposant sur 44 arches en bois culmineront à près de 20 mètres de haut et rappelleront la Nef. Bien que l'intérieur du bâtiment soit prévu pour être plutôt sombre, la lumière entrera via d'importantes baies vitrées.

Conçue pour être modulaire, cette structure éphémère pourra être facilement démontée et réutilisée après sa désinstallation du Champ-de-Mars. La réutilisation du bâtiment après son exploitation, ainsi que l'utilisation de matériaux durables, répondant, selon la RMN, à la volonté de «s'inscrire dans une démarche économique et écologique».

Mais si les préparatifs pour accueillir le chantier ont déjà commencé depuis mi-juillet, le gros des travaux doit débuter en ce début du mois de septembre, avec le levage du premier portique de la charpente. Mi-octobre, ce sera au tour de la toiture en membrane d'être posée, avant la mise en place des façades fin novembre et des aménagements extérieurs mi-décembre.

Pour autant, les riverains, ainsi que plusieurs associations dont France Nature Environnement, se montrent particulièrement inquiets face aux importants travaux déjà engagés, notamment dans le sol. La structure de Grand Palais éphémère nécessite en effet d'être ancrée au sol par «110 pieux» déposés dans d'importants socles en béton «à 14 mètres de profondeur».

«Une bétonisation de pleine terre proprement insupportable» pour France Nature Environnement, qui s'inquiète de l'avenir du site. L'association souligne en effet que si l'entreprise GL Events a été mandatée pour s'occuper de la conception, de la construction et de la maintenance technique de la structure, elle ne l'a pas été pour l'extraction des pieux après le démontage de celle-ci.

Les trous sont faits. Chaque trou semble faire + de 2m de large. Maintenant on coule le béton. 110 pieux. 14m de profondeur. GL Events n’aura pas à les retirer quand (si) le bâtiment sera démonté après les #JO2024… #ChampdeMars #GrandPalaisLongueDurée #artificialisationdessols pic.twitter.com/BAIMdaS6aC — SOS Paris (@SOSParis) September 7, 2020

Même son de cloche du côté des Amis et usagers du Champ-de-Mars. Cette association assure qu'avec la construction du Grand Palais éphémère «plus de 25 % du jardin seront rendus inaccessibles aux Parisiens». Dans son calcul, le président Bernard Seydoux compte «une superficie totale de 27.100 m 2 » (élément principal 13.500 m2, élément complémentaire 10.000 m2, jardin technique 3.600 m2) ainsi que les «3,5 hectares déjà absorbés dans le périmètre du mur de sécurité de la tour Eiffel et de ses abords».

Rachida Dati, la maire LR du 7e arrondissement, avait d'abord voté pour le projet au conseil de Paris en 2018, avant de lancer en 2019 une pétition «contre la création d’un Grand Palais éphémère, aux allures de terminal d'aéroport, au cœur de l’espace vert le plus visité de Paris». Elle avait alors recueilli plus de 26.000 signatures, mais n'avait pas pour autant pesé dans la balance.