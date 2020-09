Un médecin refuse les patients avec un masque, il est convoqué par le Conseil de l’Ordre

Une nouvelle affaire de médecin anti-masque. Un pneumologue de la banlieue lyonnaise est convoqué le 18 septembre devant le Conseil départemental de l'Ordre des médecins pour avoir refusé d'examiner des patients portant un masque.

Selon le docteur Patrick Bellier, le port du masque est incompatible avec son activité. «Je suis pneumologue, il faut que je voie la tête des gens !», s'insurge auprès de l'AFP ce praticien de Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône). «Je ne suis pas un extrémiste mais porter un masque, c'est inutile et ça m'emmerde !», peste-t-il, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.

Une position qui n'a pas été du goût de plusieurs patients, qui ont porté plainte contre lui auprès de la branche rhodanienne de l'Ordre des médecins, lui valant sa convocation dans dix jours. «Le Conseil de l'Ordre doit entendre le médecin sur ces faits pour l'écouter», explique la présidente du Conseil départemental de l'Ordre des médecins Dr Elisabeth Gormand, en rappelant que le Conseil n'était «pas une chambre disciplinaire».

Pour justifier son opposition au masque, désormais obligatoire dans les lieux publics clos, en entreprise, au collège, au lycée ou encore en extérieur dans de nombreuses villes hexagonales, le Dr Bellier s'appuie notamment sur les «courbes d'hospitalisations en baisse». Il n'y a «plus d'épidémie» de Covid-19 selon lui. «Avec 7.000 cas positifs par jour, il n'y a rien ! Il s'agit de porteurs sains sinon ce devrait être jonché de cadavres dans les rues !», assure le pneumologue. Le masque aurait dû être «obligatoire en mars-avril», affirme-t-il, lorsque l'épidémie de coronavirus était à son pic. Aujourd'hui, il le juge inutile voire dangereux.

Partisan de la stratégie controversée de l'immunité collective

Se basant sur la stratégie de l'immunité collective, qui n'a pas vraiment fait ses preuves dans les pays où elle a été testée durant la pandémie (au Royaume-Uni et en Suède notamment), le pneumologue et allergologue juge que le port du masque obligatoire «empêche la protection de masse». «Obliger à porter le masque, c'est criminel, ça ralentit la propagation et donc la possibilité pour la population de créer sa propre immunité», dénonce-t-il, interrogé par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, ajoutant même que le port continu du masque pourrait entraîner d'autres «épidémies» comme des pneumonies.

Le Dr Bellier ne s'inquiète pas de sa convocation devant le Conseil de l'Ordre. Au contraire, il semble même plutôt confiant. «Je suis loin d'être le seul à dire tout cela», assure-t-il au Progrès, soulignant qu'une vingtaine de soutiens devrait l'accompagner lors de sa convocation. Cette histoire rappelle celle d'Eve Engerer, une médecin anti-masque et complotiste du Bas-Rhin suspendue mi-août pour avoir diffusé sur Facebook un faux certificat médical permettant de s'exonérer du port du masque.