Coronavirus : les ventes de rouge à lèvres s'effondrent

Le secteur des produits de beauté est particulièrement touché par les conséquences de la pandémie de coronavirus. Et la tendance ne semble pas devoir s'inverser.

Si le confinement avait déja porté un coup aux ventes de maquillage, on aurait alors pu penser que le retour à la vie en société et la réouverture des magasins s'accompagnerait d'un rebond des ventes. Mais la crise et l'imposition du port du masque est venue doucher les espoirs des acteurs du secteur.

Selon une étude publiée cette semaine par le cabinet Nielsen, les ventes de produits cosmétiques ont chuté de 16,9% sur les huit premiers mois de l'année. Et le produit le plus touché est le rouge à lèvres : après une baisse des ventes de 75% durant le confinement, la décrue s'établit désormais à 26,4% depuis le déconfinement.

Car le port du masque, obligatoire dans les transports, dans nombre de centres-villes et au travail, n'incite pas à porter du rouge à lèvres. Et cela peut même être très inconfortable, car on salit son masque et on risque de s'en mettre partout autour de la bouche.

Les ventes de vernis à ongles (-6,3%) et de produits pour le visage (-10%) ont également reculé. En revanche, les femmes continuent de se maquiller les yeux, eye liners et fards se vendant aussi bien qu'à la même période l'année dernière.