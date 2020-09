Coronavirus : quelle est la procédure à l'école si mon enfant est malade ?

Moins d'une semaine après la rentrée, on dénombrait déjà en France 28 écoles et 262 classes fermées après la découverte de cas de Covid-19. Des chiffres donnés par le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, et amenés à augmenter avec une circulation de plus en plus active du virus. Dès lors, quelle est la procédure mise en place dans les établissements ?

En prévision de la rentrée des quelque 12 millions d'élèves dans les écoles du pays, l'Education nationale avait émis une série de recommandations à l'attention des professeurs et directeurs sur la conduite à tenir en cas de suspicion ou de cas confirmés de coronavirus au sein de leur classe ou établissement. Des procédures détaillées et récapitulées sur son site, et pouvant évoluer en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

Le ministère rappelle par ailleurs qu'il existe un numéro vert, «Info Coronavirus», mis à disposition de la population générale (0800.130.000, joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre) que les professionnels de l'éducation, mais aussi les parents d'élèves, peuvent contacter afin d'obtenir des réponses à leurs questions.

Ce qui est prévu lorsqu'un élève est susceptible d'être malade du Covid-19

Dans le premier cas de figure, lorsqu'un élève est susceptible d'avoir le Covid-19, le ministère de l'Education nationale a prévu trois sous-catégories distinctes, suivant que l'élève soit identifié comme un «contact à risque», qu'il se trouve à la maison en présentant des symptômes évocateurs, ou qu'il se trouve à l'école avec les mêmes signes évocateurs de la maladie. Trois classifications détaillées dans le document ci-dessous.

Lorsqu'un élève est identifié comme un «cas contact à risque» de Covid-19 chez lui, c'est-à-dire que sa famille sait avec certitude que l'enfant a eu un contact direct avec un cas confirmé de la maladie sans mesure de protection efficace, celle-ci doit immédiatement en informer le directeur d'école. Ce dernier doit alors inviter les parents à garder leur enfant à domicile, éviter les contacts et, bien sûr, consulter un médecin qui jugera de l'utilité de passer un test de dépistage ou non.

Par mesure de précaution, il sera demandé à l'élève de rester quoi qu'il en soit à la maison et de ne revenir en classe qu'après une période de quatorze jours. Une période d'isolement actuellement en discussion et que le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'a pas exclu de raccourcir à sept jours.

Cette procédure est globalement la même lorsqu'un élève est à la maison et présente directement des symptômes évocateurs du Covid-19 (les plus fréquents étant la fièvre, la toux sèche, fatigue, courbatures et fatigue, liste complète disponible ici ndlr), et parce que, d'une manière générale, c'est le principe de précaution qui prévaut. Un principe qui est d'ailleurs encore plus poussé lorsque l'élève présente des symptômes évocateurs à l'école, cela dans le but évident de protéger les autres élèves. Ici, le directeur d'école doit par exemple immédiatement faire isoler l'élève (avec un masque à partir de 6 ans) et prévenir sa famille pour qu'elle vienne le récupérer, l'isoler à domicile, et lui faire consulter au plus vite un médecin.

Ce qui est prévu lorsqu'un élève est un cas confirmé de Covid-19

Lorsqu'un élève est déclaré cas confirmé de Covid-19, c'est-à-dire qu'il a été testé positif au coronavirus, c'est un véritable branle-bas de combat qui s'enclenche au sein des établissements. Dès le signalement fait – que ce soit à l'initiative de la famille ou de l'école elle-même – l'élève ne peut plus retourner à l'école pour une durée qui sera établie par le médecin (au plus tôt dix jours après le test, suivant les dernières dispositions sanitaires).

Le directeur d'école, en lien avec l'inspecteur d'académie, doit également avertir l'agence régionale de santé (ARS) puis établir la liste de toutes les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec l'élève contaminé au sein de l'établissement. Une liste qui sera adressée ensuite au directeur académique des services de l'éducation (Dasen). D'une façon générale, toutes les personnes listées sont assignées à domicile.

Bon à savoir : une solution de continuité pédagogique doit être trouvée, c'est-à-dire qu'en théorie, l'école, à domicile donc, doit se poursuivre. Parallèlement, il sera demandé à certaines personnes de la liste de se faire tester à leur tour. Les personnes non retenues dans ladite liste sont, elles, autorisées à revenir en cours.

Très important : les autorités sanitaires et académiques peuvent faire procéder à la fermeture totale ou partielle d'une classe ou d'une école ou de quelconque établissement scolaire, à partir de trois cas confirmés de Covid-19 dans leurs murs. Comme le précise la note ci-dessus, si ce seuil de trois cas confirmés se situe dans des classes différentes d'un même niveau scolaire, il pourra être décidé de faire fermer toutes les classes de ce niveau (CP, CE1, etc.). En revanche, si ce pallier est atteint dans des classes de niveaux différents, c'est toute l'école qui pourra être amenée à devoir fermer.