Coronavirus : voilà où se situent les 20 nouveaux centres de dépistage de l'ARS en Ile-de-France

Vingt centres de dépistage du Covid-19 vont ouvrir en Ile-de-France, afin de «renforcer l'accès aux tests dans toute la région», avait annoncé l'Agence régionale de santé (ARS) début septembre. Les 7 premiers seront opérationnels dès ce lundi 21 septembre.

Dans un communiqué, l'agence sanitaire avait en effet annoncé que 20 nouveaux points de prélèvement seront créés au cours du mois de septembre «à compter de la deuxième quinzaine de septembre» et qu'ils resteront ouverts «jusqu'à la fin de la période hivernale», afin notamment «de soulager la pression sur les laboratoires de ville».

#Covid_19 Ouverture d’un des 20 Centres de dépistage et de diagnostic à Paris 4e, avec @aur_rousseau, @Anne_Hidalgo et @prefpolice



Favoriser un diagnostic rapide pour les personnes prioritaires



Rendre accessible le dépistage et le diagnostic



Renforcer l’offre de tests pic.twitter.com/QYXySb8m9d

— ARS Île-de-France (@ARS_IDF) September 21, 2020