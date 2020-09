Paris : une pharmacie de 2.000 m2 inaugurée aux Halles

Une immense pharmacie de 2.050 mètres carrés doit être inaugurée ce jeudi, au coeur du centre commercial des Halles, devenant ainsi la plus grande pharmacie française installée en centre-ville.

Pour y accéder, il faut se rendre au niveau -2 du centre commercial des Halles, depuis la porte Rambuteau. La toute nouvelle «Pharmacie du Forum des Halles» – qui affiche une enseigne verte de plus de 15 mètres de long – s'y dresse entre Gap et H&M, sur plus de 2.000 mètres carrés.

Qualifié de «vaisseau amiral» par le groupe investisseur Pharmabest, l'établissement se divise en deux parties : l'une de 1.550 m2 est entièrement consacrée à la parapharmacie. L'autre, plus petite avec «seulement» 500 m2, sera dédiée à l'accueil des clients munis d'une ordonnance.

1.200 clients attendus chaque jour

Les ambitions du groupe pour cette nouvelle adresse sont immenses, puisque 1.200 clients y sont attendus chaque jour. Soit plus de 350.000 personnes à l'année, pour un chiffre d'affaires annuel estimé à 21 millions d'euros. Pour cela, il fraudra nécessairement que le panier moyen de chaque visiteur avoisine ou dépasse les 50 euros.

D'où l'importance des produits vendus en parapharmacie, qui devront donc représenter environ 60 % du chiffre d'affaires. Et justement, la gamme proposée sera extrêmement large, «à des prix très attractifs» : à côté des traditionnels produits cosmétiques et autres lotions beauté, on retrouve en effet un espace dédié aux soins bios et naturels, aux hommes mais encore aux nourrissons.

«Nous sommes très fiers d’accueillir la plus grande pharmacie de Paris ! Installée en plein coeur du centre, elle répond aux besoins de nos visiteurs, soucieux de la qualité de leur hygiène de vie, et en recherche de bien-être. Avec sa très large gamme, l’enseigne offre aux visiteurs la possibilité de découvrir des marques et produits exclusifs», s'est d'ailleurs félicité Jérémy Desprets, le directeur du Forum des Halles.

Une journée de tests de dépistage gratuit

Si la pharmacie a déjà ouvert ses portes depuis le 3 septembre dernier, un événement spécial doit être organisé ce samedi 12 septembre, selon Le Parisien : une journée de tests de dépistage gratuits du Covid.

A noter que pas moins de 49 salariés travaillent désormais dans cette pharmacie aux allures de supermarché, ouverte six jours sur sept, du lundi au samedi, de 9h à 20h30.