L'exécutif plus strict face au Covid ?

De nouvelles mesures attendues. Pour contrer la hausse alarmante de la circulation du coronavirus en France, Emmanuel Macron a promis des actes ce jeudi 20 septembre. Des décisions seront annoncées dès le lendemain, à l’issue du conseil de défense consacré à la pandémie, afin de donner aux Français «de la visibilité sur les prochaines semaines», a déclaré le chef de l’Etat depuis la Corse.

L’appel du président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy a semble-t-il été entendu par Emmanuel Macron.

Le gouvernement «va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles», «dans les huit à dix jours maximum», avait prévenu mercredi le médecin immunologiste, qualifiant d’«inquiétant» le niveau de l'épidémie de Covid-19 en France.

Des mesures à préciser

Sans dévoiler la teneur des décisions qui seront annoncées, Emmanuel Macron en a précisé l’objectif : «Essayer de ralentir au maximum et de stopper la circulation» du virus avec les gestes barrières et «l'organisation de la vie sociale que nous devons adapter», tout «en permettant de continuer à vivre.»

Si l’hypothèse d’un reconfinement généralisé semble écartée par le gouvernement, celle de reconfinements locaux paraît être sur la table. Elle a été évoquée par Emmanuel Macron dans un entretien à Paris Match le 20 août dernier, «si la situation l'imposait».

Par ailleurs, la France pourrait imiter ses voisins européens en limitant les rassemblements. Ils seront interdits en Angleterre au-delà de six personnes à partir du lundi 14 septembre, tandis qu’ils sont autorisés jusqu’à dix personnes en Espagne et jusqu’à cinquante personnes en Allemagne.

En France, les préfets des départements situés en zone rouge ont déjà le pouvoir de «limiter voire interdire des rassemblements». Une mesure prise à Paris ou dans les Alpes-Maritimes. Une autre restriction pouvant être décrétée à l’échelle locale pourrait être élargie par l’exécutif : la fermeture avancée des bars et restaurants. Dans les Bouches-du-Rhône et le Nord, ils ne sont pas autorisés à ouvrir après 00h30.

La seule décision annoncée aujourd’hui qui semble actée est le raccourcissement de quatorze à sept jours de la quarantaine des personnes testées positives au coronavirus et des cas contacts. Après que cette quatorzaine avait été jugée trop longue par Olivier Véran, le Conseil scientifique a récemment rendu un avis favorable à sa réduction.

Un reconfinement total à éviter

Le gouvernement marche sur un fil : il doit concilier lutte contre la pandémie et sauvegarde de l’économie. Le confinement lui a en effet déjà coûté cher. A cause de cette période de totale paralysie, le PIB hexagonal devrait se contracter de 9 % cette année selon l’Insee, et le chômage grimper à environ 9,5 % (contre 8,1 % fin 2019).

Et hors de question pour l’exécutif de revivre la même chose. «On ne peut pas mettre le pays à l’arrêt, parce que les dommages collatéraux d’un confinement sont considérables», a jugé Emmanuel Macron dans Paris Match.

Le chef de l’Etat fait bien sûr référence aux dégâts économiques, mais également aux conséquences sociales voire psychologiques que le confinement a eus sur les Français. Il n’est donc pas certain qu’ils supportent une seconde période d’isolement total.