Reconfinement, limitation des rassemblements… Quelles «décisions difficiles» face au coronavirus ?

Face à la hausse «inquiétante» de la circulation du coronavirus en France, le gouvernement va devoir prendre rapidement des «décisions difficiles». C'est ce qu'a estimé mercredi le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Il semble avoir été entendu par Emmanuel Macron, qui a promis ce jeudi que des décisions seraient annoncées à l'issue du conseil de défense prévu vendredi, sans en préciser la teneur. L'éventail des mesures possibles semble réduit.

Reconfinement

La piste d'un reconfinement généralisé paraît écartée par l'exécutif. Dans un entretien à Paris Match publié le 20 août, Emmanuel Macron a en effet semblé exclure ce scénario. «On ne peut pas mettre le pays à l’arrêt, parce que les dommages collatéraux d’un confinement sont considérables», a-t-il déclaré depuis sa résidence de Brégançon. Fin août, Jean Castex a confirmé les propos du chef de l'Etat, assurant que l'objectif était de «tout faire» pour éviter un reconfinement généralisé.

En revanche, des reconfinements locaux sont sur la table. A Paris Match, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d' «un reconfinement ciblé (...) si la situation l'imposait». Cette éventualité «n'est pas exclue en cas de situation critique», a abondé Jean-François Delfraissy sur RTL ce jeudi, appelant tout de même à tout faire pour l'éviter. La président de la région PACA Renaud Muselier (LR) s'est élevé contre cette hypothèse, en jugeant jeudi un reconfinement local de son territoire «inconcevable», bien que quatre départements de sa région (sur six) soient désormais considérés comme des zones de circulation active du virus.

limitation des rassemblements

La France va-t-elle suivre l'exemple de ses voisins ? A partir de lundi, les rassemblements de plus de six personnes seront interdits en Angleterre, a annoncé le Premier ministre britannique Boris Johnson mercredi. Une mesure qui concernera aussi bien «les espaces publics extérieurs» que «les pubs et les restaurants» et même «les logements privés». En Espagne, la limite a été fixée à peu près partout à dix personnes dans l'espace public et privé. Idem à Lisbonne et dans sa région, les rassemblements étant autorisés dans le reste du Portugal jusqu'à 20 personnes. L'Allemagne a de son côté prolongé jusqu'à la fin de l'année l'interdiction des rassemblements de plus de cinquante personnes en plein air.

En France, seuls les rassemblements de plus de 5.000 personnes sont interdits à l'heure actuelle, bien qu'il soit possible pour les préfets des départements en zone «rouge» de «limiter voire interdire des rassemblements». C'est le cas à Paris, où ils sont limités à dix personnes si les mesures barrières ne sont pas garanties. Le virologue Bruno Lina, membre du Conseil scientifique, a confirmé sur Franceinfo ce jeudi que la limitation des rassemblements «fait partie des éléments qui sont sur la table».

Limitation des déplacements

Une mesure qui rappelle les débuts du déconfinement. Alors que les préfets des départements classés en zones de circulation active du virus peuvent déjà «limiter les déplacements à un rayon de 100 km, à un département ou à une ville», un élargissement voire une généralisation de cette mesure n'est pas à exclure. Les Français en sont déjà familiers, puisque, du 11 mai au 2 juin, les déplacements dans l'Hexagone étaient restreints à 100 km autour du domicile, sauf en cas de motif impérieux.

Fermeture des bars et restaurants

Dès la fin juillet, Olivier Véran indiquait que le gouvernement pourrait être amené à décréter la fermeture des bars dans les régions où le virus circule activement. «Cela fait partie des possibilités», avait déclaré le ministre de la Santé au Parisien. Les établissements situés dans les 28 départements en zone rouge sont donc en droit d'avoir peur. Plutôt qu'une mesure aussi extrême, le gouvernement pourrait préférer une limitation des horaires d'ouverture des bars et restaurants. C'est déjà ce qui a été décidé dans les Bouches-du-Rhône, où ils doivent fermer de 23h à 6h (tout comme les épiceries), dans le Nord, où ils ne peuvent rester ouverts après 0h30, ou encore dans les Alpes-Maritimes.