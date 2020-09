Calais : le gouvernement interdit la distribution de repas aux migrants aux associations non mandatées

Au cours d’une entrevue avec la maire LR de Calais, Natacha Bouchart, le ministre de l’Intérieur a pris la décision d’interdire aux associations non mandatées par l’Etat la distribution de repas aux migrants.

Un arrêté a été publié en ce sens par la préfecture du Pas-de-Calais dès ce jeudi. En vertu de celui-ci, «il est interdit toute distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires (dans une vingtaine de rues, quais, places du centre-ville) pour mettre fin aux troubles à l’ordre public et limiter les risques sanitaires liés à des rassemblements non déclarés». Ce, à compter de ce vendredi et jusqu’à la fin du mois de septembre.

Seule l’association mandatée par l’Etat, La Vie Active, est autorisée à poursuivre ses distributions quotidiennes. La préfecture estime que les prestations de cette seule association suffisent à répondre aux besoins des migrants.

Pour justifier cette décision, les autorités soulignent que les distributions de repas par d’autres associations ne respectaient par les mesures de distanciation liées à l’épidémie de coronavirus et qu’elles créaient «des nuisances» et des «déchets».

La maire de Calais, Natacha Bouchart, dénonçait de son côté l’augmentation dans le centre-ville et dans les zones commerciales de «points de fixation» des migrants, et des distributions de repas «organisées de façon totalement anarchique».

Outre cette mesure, La Voix du Nord indique que le ministre de l’Intérieur a également annoncé à l’édile des renforts policiers, avec l’arrivée de 30 nouveaux CRS.