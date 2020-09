Après le tollé, la jeune femme agressée par Roméo Elvis témoigne

Après un tollé sur les réseaux sociaux suite aux révélations d'une jeune femme qui l'accusait de l'avoir agressée sexuellement, Roméo Elvis avait semble-t-il reconnu les faits sur sa page Instagram. Dans les colonnes de StreetPress, la victime a accepté de raconter en détails cette agression survenue il y a un peu plus d'un an, à Bruxelles.

Alors que les spéculations sur son agression se multipliaient, la jeune femme a décidé de raconter sa version des faits à StreetPress. Un après-midi du mois de mai 2019, elle avait décidé de se rendre dans une boutique bruxelloise tenue par des amis du rappeur belge, dont elle adore la musique.

A sa grande surprise, Roméo Elvis faisait son entrée dans le magasin, un peu plus tard. L'entente fut immédiate. Mais alors qu'elle se rendait dans la cabine pour essayer des vêtements, le rappeur la suit sans avoir reçu d'invitation. «Et là, il arrive avec ses mains sur ma poitrine. Le mec est grand, il est imposant», raconte-t-elle. Puis d'ajouter : «Il enlève ses mains et les met dans mon pantalon et sur mes fesses». Choquée, elle lui a alors demandé de s'arrêter. L'artiste s'est exécuté, mais le mal était fait.

Autre élément évoqué lors du témoignage de la jeune femme, les deux vendeurs, qui s'étaient évaporé, sont réapparus après l'agression, pour encaisser ses achats.

Le rappeur n'a pas nié l'agression

Après avoir échangé avec Roméo Elvis par messages privés pour lui faire réaliser la gravité de son comportement, la victime a finalement décidé de révéler son agression sur les réseaux sociaux. Pointé du doigt et sommé de s'expliquer, le Belge avait reconnu avoir «utilisé [mes] mains de manière inappropriée, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une».

Injustement prise à partie par les internautes, sa petite soeur, la chanteuse Angèle, a également réagi en déclarant condamner «les actes qui vont à l'encontre de [mes] principes».