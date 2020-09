«Il faut siffler la fin de la récréation» : dans une tribune, des médecins alertent sur les rassemblements privés

Dans une tribune publiée au Journal du dimanche ce 13 septembre, six médecins ont tiré la sonnette d'alarme quant à la prolifération du coronavirus, appelant notamment les Français à siffler «la fin de la récréation».

Pour le médecin généraliste Jimmy Mohamed et cinq autres signataires de la tribune, l'heure est grave. Alors que «les indicateurs se dégradent», ils demandent aux Français de limiter les rassemblements privés, pour stopper la diffusion de l'épidémie. Malgré l'obligation du port du masque dans les espaces publics clos mais également dans les rues ou sur les marchés dans certaines communes, le nombre de contaminations repart à la hausse.

«Nous, médecins, ne sommes pas dans l'injonction. Mais il faut prendre soin les uns des autres et peut-être siffler la fin de la récréation. Évitez, autant que possible, les rassemblements privés. Plus une pièce est petite, plus elle contient de monde, moins elle est aérée, et plus vous augmentez les risques», ont-ils écrit dans le JDD, rappelant la part importante de personnes asymptomatiques mais néanmoins contagieuses.

Une caractéristique qui rend le contrôle de l'épidémie beaucoup plus difficile, en témoigne la hausse du nombre de cas depuis cet été.

«Ne croyez pas les charlatans»

Invité sur Europe 1 trois jours plus tôt, Jimmy Mohamed avait déjà haussé le ton, en déclarant : «Arrêter de fêter les anniversaires, arrêter les réunions intrafamiliales. Arrêtez les regroupements, les dîners de familles ! Ce n'est plus le moment, puisque l'épidémie est en train de flamber». Puis d'ajouter, tranchant : «Ne croyez pas les charlatans, en particulier du côté de Marseille, qui vous dise que tout va bien : c'est faux». Un pique à peine voilé en direction du Professeur Didier Raoult, grand défenseur de l'hydroxychloroquine.

Selon Santé publique France, la France a franchi la barre des 10.000 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures.