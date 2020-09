Nantes : près de 2000 personnes rassemblées à une free party

Près de 2000 fêtards se sont rassemblés illégalement dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 septembre dans un pré de Basse-Goulaine, commune située à proximité de Nantes (Loire-Atlantique). Des centaines de personnes, sous étroite surveillance des gendarmes, étaient encore présentes sur le site ce dimanche.

Venus principalement de l'agglomération nantaise, mais aussi de Vendée, les participants sont arrivés en nombre aux alentours d’une heure du matin. Au total, une trentaine de gendarmes ont été mobilisés sur place, mais aucune intervention a eu lieu.

«On avait quelques bribes d’informations de la possible tenue d’une rave-party dans le secteur. On nous a signalé l’arrivée de fourgons et camionnettes en nombre. On s’est interposé, mais on a été rapidement envahi.», a expliqué auprès d’Actu.fr David Bolze, commandant en chef d’une compagnie de gendarmerie de Rezé.

Ce dimanche midi, les militaires contrôlaient systématiquement tous les véhicules qui quittaient la zone, notamment parce que celle-ci est bordée d'une route nationale qui pouvait représenter un danger pour les participants.

Selon un premier bilan, la gendarmerie a procédé à une vingtaine de verbalisations liées aux stupéfiants, une quinzaine pour conduite sous stupéfiants, et une dizaine pour défaut de permis ou d'assurance.

Les autorités ont par ailleurs installé des ballons lumineux pour éclairer les routes, certains teufeurs étant venus à pied depuis Nantes. Alors que le département est désormais classé en zone rouge, l'Agence régionale de santé (ARS) «a invité les participants à se faire dépister et à respecter les règles».