Paris : des «niveaux soutenus» de pollution à cause de la chaleur cette semaine

La vague de chaleur prévue cette semaine en région parisienne laisse craindre des niveaux élevés de pollution de l'air, en particulier d'ozone.

Les prochains jours seront en effet marqués par des témperatures très élevées sur l'ensemble du pays, et en particulier à Paris (35 °C lundi, 34°C mardi). Ce fort ensoleillement se doublera d'une absence quasi-totale de vent.

Des conditions météorologiques propices à des «niveaux soutenus en ozone», indique-t-on ce dimanche 13 septembre chez Airparif, l'association de surveillance de la qualité de l'air de l'Ile-de-France.

Accumulation locale et importation de polluants

Pour ce lundi, la concentration d'ozone (O 3 ) devrait ainsi se situer entre «140-170 microgrammes (µg) par mètre cube d'air en moyenne par heure». En sachant que le seuil d'information au public est de 180 µg/m3, et le seuil d'alerte à 240 µg.

Concernant le reste de la semaine, l'incertitude demeure. Les températures devraient baisser très doucement. Mais deux facteurs pourraient aggraver la situation : «l'accumulation de l'ozone dans la région» ainsi que «les imports de polluants venus d'ailleurs, étant donné que la vague de chaleur va être globale», anticipe-t-on à Airparif.

Autre inconnue : les émissions locales de polluants par le trafic routier. Depuis le déconfinement, il est difficile de prédire le nombre d'automobilistes, alors que la peur des transports se confronte aux difficultés liées aux bouchons et aux coronapistes.

«Généralement, il y a un peu moins de monde sur la route le lundi. Mais nous ne savons pas si le comportement de gens sur la prise de véhicule a changé ou pas», regrette-t-on chez Airparif.

Vers la circulation différenciée ?

De quoi dégainer des mesures, telles que le stationnement gratuit ou la circulation différenciée ? S'il est trop tôt pour anticiper cette dernière décision qui revient au préfet de police de Paris, on peut toutefois noter qu'elle est mise en place de plus en plus rapidement.

«Désormais, quand on dit que seuil d'information va être dépassé, le préfet n'attend pas et met imméditament tout en oeuvre pour limiter les émissions de polluants», note-on à Airparif. Cela avait notamment été le cas au mois de juillet.