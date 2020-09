Pourquoi est-il interdit de sourire sur les photos d’identité ?

La consigne peut paraître surprenante. Lorsqu’il faut faire une photo pour son passeport ou sa carte d’identité, le photographe nous ordonne de ne surtout pas sourire. Mais pour quelles raisons ?

Expression neutre, bouche fermée, pas de lunettes, pas de mèche de cheveux qui retombe sur le visage, ni même de sourcils froncés. Les règles sont strictes concernant les photos d’identité officielles. Et cela pour une bonne raison : faciliter les contrôles et lutter contre la fraude.

Faciliter la tâche des logiciels de reconnaissance faciale

Les critères ont été édictés par l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO), qui dépend des Nations unies et œuvre pour la standardisation internationale du transport aérien. Ils permettent d’automatiser les contrôles d’identité et de repérer les personnes se faisant passer pour une autre.

Or, un sourire modifie la structure du visage. Principalement les yeux et le nez, qui sont des points caractérisant de celui-ci et permettent son identification par les logiciels dédiés.

L’ICAO explique ainsi que «les poses et expressions sont connues pour fortement affecter les performances des systèmes de reconnaissances faciales automatisés».

A défaut d’apparaître sympathique sur ses documents officiels lors d’un voyage, cette mesure assure en contrepartie que les personnes entrant dans un pays sont bien celles qu’elles prétendent être.

