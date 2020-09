Coronavirus : des timbres en hommage aux héros du quotidien

A compter de ce lundi 14 septembre, La Poste met en vente un carnet de timbres pour remercier et mettre à l'honneur tous ceux qui ont oeuvré pendant la crise sanitaire du coronavirus.

Réunis sous le hashtag (mot-dièse) #TousEngagés - et la signature du même nom réalisée par l'artiste Ben Vautier, connu pour ses «écritures» déclinées sous diverses formes - ces douze timbres-poste exceptionnels célèbrent «les héros du quotidien».

Tout autant de femmes et d'hommes qui, à des degrés divers, se sont mobilisés au service de tous les Français, pour les protéger du Covid-19 et rendre le confinement supportable, cela parfois au péril de leur vie.

Chères amies, chers amis,



Pour marquer la sortie des 12 timbres #TousEngagés, carnet qui rendra hommage à toutes celles et tous ceux — infirmières, éboueurs, facteurs, agriculteurs et j’en passe— qui ont maintenu… https://t.co/6qs5lenywJ — Miles Hyman (@miles_hyman) September 9, 2020

Ces timbres, oeuvres de l'artiste américain Miles Hyman, connu notamment pour avoir mis en bande dessinée en 2013 «Le Dahlia noir» basée sur le roman du même nom de James Ellroy, dépeignent ainsi une galerie de différents personnages interagissant dans des scènes de vie divisées en trois thèmes : «Soigner, Soutenir, Maintenir».

Une galerie de personnages, trois thématiques

A gauche du carnet, les quatre premiers timbres de la thématique «Soigner» mettent donc à l'honneur le personnel soignant et l'on peut notamment voir un médecin réanimateur, avec un groupe d'infirmiers et d'infirmières, ou encore un pilote d'hélicoptère prêt à transférer un malade.

En hommage aux héros du quotidien durant la crise du #Covid_19, le @GroupeLaPoste dévoile la série de timbres consacrée, sans oublier les agents de #Propreté et ASH qui ont œuvré et qui continuent d’intervenir pour assurer l’hygiène et la salubrité dans nos espaces de vie. pic.twitter.com/7QXhMHkqLB — FédéPropreté (@FedeProprete) September 11, 2020

La marquante «première ligne» des blouses blanches, en somme, évoquée par Emmanuel Macron, et qui a été au coeur du combat contre le Covid-19.

Le volet situé au milieu du carnet de timbres, intitulé très précisément «Soutenir, Préserver, Veiller, Assister» met quant à lui l'accent sur ceux qui, par leur travail, ont continué à faire fonctionner le pays dans la crise.

Un travail dans lequel La Poste a pris toute sa part puisqu'on peut voir une factrice à vélo. Mais les policiers et gendarmes, ou encore les éboueurs ne sont pas en reste et sont eux aussi mis à l'honneur.

Un carnet mis en vente à 11,64 euros

Le troisième et dernier volet, «Maintenir, Approvisionner, Distribuer», célèbre enfin tous ceux qui ont permis à la population de pouvoir continuer à s'alimenter.

Dès la semaine prochaine, retrouvez dans tous les bureaux de poste un carnet de 12 timbres rendant hommage aux héros du quotidien, centrés autour de trois grands domaines d’action : « Soigner, Soutenir, Maintenir » #TousEngagés #LaPoste pic.twitter.com/UD0gOjOhpv — FNTR (@FNTR) September 11, 2020

On peut ainsi voir sur un timbre une caissière et un client dans un supermarché, sur un autre un chauffeur routier ou sur un troisième un maraîcher. Toute une chaîne de production et distribution dans laquelle les transports publics ont joué tout leur rôle comme vient le rappeler une conductrice d'autobus.

Le carnet #TousEngagés est vendu à compter de ce lundi 14 septembre dans tous les bureaux de poste, auprès des facteurs, ou encore au Musée de La Poste, situé au 34 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris.

Chaque timbre, d'une valeur faciale de 0,97 euros (Lettre Verte), fait que le prix de vente au carnet de douze timbres-poste revient à 11,64 euros. Le carnet a été tiré à 2,5 millions d'exemplaires. Par cette opération, le groupe La Poste veut soutenir la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, et invite les Français à faire un don sur : www.fondationhopitaux.fr.